Nelo Vingada: "Vencer o Mundial sub-17 pode ser mais uma lança espetada no mundo do futebol"

Vencer o Campeonato do Mundo sub-17 será "marcante e relevante", caso a seleção portuguesa vença a Áustria, esta quinta-feira, a partir das 16h00, no Qatar.

Nelo Vingada era adjunto de Carlos Queiroz nas conquistas dos dois Mundiais de sub-20, em 1989 e 1991, e considera que um novo triunfo, num escalão abaixo, seria mais um marco na afirmação internacional de Portugal.

"É para ganhar, só isso é que marcará história e nesta categoria ainda não fomos campeões do mundo. Fomos em sub-19, que agora mudou para sub-20. Pode ser mais uma lança espetada no mundo do futebol, só nos falta ser campeões da Europa de sub-21. Pode ser marcante e relevante, oxalá aconteça. Todos merecem isso", diz, à Renascença.

O rótulo de campeões do mundo poderá marcar a geração e lançar jogadores e o treinador Bino para patamares mais altos no futebol profissional: "Olhando para os trajetos dos jogadores de Riade e Lisboa, ficaram marcados e serão seguidos como tal."

Vê algum paralelismo com a geração de 1989 e 1991?

É mais uma vez o futebol português a atingir um patamar altíssimo e a mostrar que, nos últimos 30 anos, começámos a produzir jogadores em qualidade e quantidade. E assusta-me um pouco porque importamos tantos estrangeiros de qualidade duvidosa e temos uma marca nacional de grande competência. O talento é natural e é cada vez mais bem aproveitado. Pena que alguns saiam tão cedo para o estrangeiro e não possam fazer passear a sua classe em Portugal.

Não me surpreende, pelos resultados e o talento, mas é um feito fantástico. Foram campeões europeus e com um treinador que também fez parte dessa geração que tantos resultados brilhantes conseguiu. Relembro ainda que em 1995, há cerca de 30 anos, Portugal também jogou no Qatar pela medalha de bronze no Mundial de sub-20.

É preciso conter emoções e deslumbramento? São muito jovens.

Essa emoção é sempre acrescida numa final, mas tem o mesmo impacto com 17 anos e quando são mais velhos. São garotos, novos, vão viver uma experiência fantástica, a Áustria é uma surpresa bem agradável. Na final, como em qualquer competição, o resultado é o mais importante. É para ganhar, só isso é que marcará história e nesta categoria não fomos campeões do mundo. Fomos em sub-19, agora mudou para sub-20. Pode ser mais uma lança espetada no mundo do futebol, só nos falta ser campeões da Europa de sub-21. Pode ser marcante e relevante, oxalá aconteça. Todos merecem isso.