Nelo Vingada: "Vencer o Mundial sub-17 pode ser mais uma lança espetada no mundo do futebol"

27 nov, 2025 - 11:35 • Eduardo Soares da Silva
Vencer o Campeonato do Mundo sub-17 será "marcante e relevante", caso a seleção portuguesa vença a Áustria, esta quinta-feira, a partir das 16h00, no Qatar.
Nelo Vingada era adjunto de Carlos Queiroz nas conquistas dos dois Mundiais de sub-20, em 1989 e 1991, e considera que um novo triunfo, num escalão abaixo, seria mais um marco na afirmação internacional de Portugal.
"É para ganhar, só isso é que marcará história e nesta categoria ainda não fomos campeões do mundo. Fomos em sub-19, que agora mudou para sub-20. Pode ser mais uma lança espetada no mundo do futebol, só nos falta ser campeões da Europa de sub-21. Pode ser marcante e relevante, oxalá aconteça. Todos merecem isso", diz, à Renascença.
O rótulo de campeões do mundo poderá marcar a geração e lançar jogadores e o treinador Bino para patamares mais altos no futebol profissional: "Olhando para os trajetos dos jogadores de Riade e Lisboa, ficaram marcados e serão seguidos como tal."
Vê algum paralelismo com a geração de 1989 e 1991?
É mais uma vez o futebol português a atingir um patamar altíssimo e a mostrar que, nos últimos 30 anos, começámos a produzir jogadores em qualidade e quantidade. E assusta-me um pouco porque importamos tantos estrangeiros de qualidade duvidosa e temos uma marca nacional de grande competência. O talento é natural e é cada vez mais bem aproveitado. Pena que alguns saiam tão cedo para o estrangeiro e não possam fazer passear a sua classe em Portugal.
Não me surpreende, pelos resultados e o talento, mas é um feito fantástico. Foram campeões europeus e com um treinador que também fez parte dessa geração que tantos resultados brilhantes conseguiu. Relembro ainda que em 1995, há cerca de 30 anos, Portugal também jogou no Qatar pela medalha de bronze no Mundial de sub-20.
É preciso conter emoções e deslumbramento? São muito jovens.
Essa emoção é sempre acrescida numa final, mas tem o mesmo impacto com 17 anos e quando são mais velhos. São garotos, novos, vão viver uma experiência fantástica, a Áustria é uma surpresa bem agradável. Na final, como em qualquer competição, o resultado é o mais importante. É para ganhar, só isso é que marcará história e nesta categoria não fomos campeões do mundo. Fomos em sub-19, agora mudou para sub-20. Pode ser mais uma lança espetada no mundo do futebol, só nos falta ser campeões da Europa de sub-21. Pode ser marcante e relevante, oxalá aconteça. Todos merecem isso.
Futebol de formação
Como são os dias que antecedem as finais que viveu? Havia menos exposição, sem telemóvel...
Havia um suporte fantástico da imprensa portuguesa e os jogos foram televisionados. O país viu os jogos. Lisboa teve uma moldura humana que bateu todos os recordes. A exposição vem de acordo com os tempos, havia outro tipo de exposição, talvez mais saudável e humana. Não é isso que faz os jogadores terem mais ou menos qualidade. Isso tem a ver com o treino, o ADN português de talento. Há uma exposição maior, mais universal, mas estão todos preparados para isso.
O que espera da final? Portugal pode ser considerado favorito?
Se olharmos para o passado recente, Portugal tem um currículo mais sustentado do que a Áustria, mas numa final a um jogo são sempre contingentes. Numa fase de grupos, os melhores sobrepõem-se. Aqui há outros fatores. É um pouco mais aleatório. Diria que há 50% para cada um dos lados, mas há um valor acrescido para o lado de Portugal, pelo Europeu conquistado e também pelo trajeto e qualidade dos jogadores.
Ainda são muito novos, mas um título mundial pode marcar já a carreira? Ajudá-los a terem melhores carreiras?
Sem dúvida. Olhando para os trajetos dos jogadores de Riade e Lisboa, ficaram marcados e serão seguidos como tal. Vão ter uma cobertura mediática e profissional maior do que os que não chegam à final, ou ficam pelo caminho.
Para o próprio Bino, pode lançar a carreira? Foi o que aconteceu com o Carlos Queiroz e consigo, de certa forma...
Pode. Qualquer treinador que é titulado e tem um Mundial no seu currículo é uma marca de mais-valia. O Bino está no trajeto do futebol jovem, tem feito um trabalho bom, poderá fazer um caminho ainda mais longo, poderá ir com estes jogadores para os sub-20. Tudo isso pode ser um passo para marcar a sua qualidade nos escalões acima.
Passou pelo mesmo, viveu as consequências da conquista também. Que conselhos deixa para a final e para o que pode vir depois?
Que sejam iguais a eles próprios, tracem os mesmos objetivos e sejam os mesmos que trouxeram Portugal até aqui. Em termos de futuro, a exposição será outra, mas mais do que serem jogadores, são jovens, vão ser homens e depois é preciso que possam reproduzir na sociedade e na carreira o que estão a ser como jogadores.