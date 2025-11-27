Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 27 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Presidente da República congratula campeões mundiais sub-17

27 nov, 2025 - 19:17 • Inês Braga Sampaio

Pedro Proença convidou Marcelo Rebelo de Sousa a estar presente na receção à equipa, no sábado, na Cidade do Futebol.

A+ / A-

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, congratula os jogadores que se sagraram, esta quinta-feira, campeões do mundo sub-17.

Em nota no site oficial da Presidência, destaca-se o "grande entusiasmo e emoção" com que Marcelo acompanhou a campanha portuguesa em Doha, no Qatar.

"Após o título europeu conquistado em junho passado, os nossos jovens continuaram a deixar em campo uma imagem de muita entrega e trabalho, que permitiu trazer para Portugal o ambicionado troféu mundial e deixar-nos com a certeza de que veremos mais conquistas destes jogadores no seu auspicioso futuro. O Presidente da República felicita calorosamente a equipa técnica, o Presidente Pedro Proença e os dirigentes da Federação Portuguesa de Futebol pelo trabalho desenvolvido e a aposta efetuada na formação destes desportistas", lê-se.

Marcelo já falou pessoalmente com o presidente da Federação, Pedro Proença, que o convidou a estar presente na receção à seleção masculina sub-17, no sábado, ao início da tarde, na Cidade do Futebol.

Portugal sagrou-se campeão do mundo de sub-17, esta quinta-feira, ao vencer a Áustria, na final, por 1-0.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 27 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira