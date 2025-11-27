Presidente da República congratula campeões mundiais sub-17

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, congratula os jogadores que se sagraram, esta quinta-feira, campeões do mundo sub-17.

Em nota no site oficial da Presidência, destaca-se o "grande entusiasmo e emoção" com que Marcelo acompanhou a campanha portuguesa em Doha, no Qatar.

"Após o título europeu conquistado em junho passado, os nossos jovens continuaram a deixar em campo uma imagem de muita entrega e trabalho, que permitiu trazer para Portugal o ambicionado troféu mundial e deixar-nos com a certeza de que veremos mais conquistas destes jogadores no seu auspicioso futuro. O Presidente da República felicita calorosamente a equipa técnica, o Presidente Pedro Proença e os dirigentes da Federação Portuguesa de Futebol pelo trabalho desenvolvido e a aposta efetuada na formação destes desportistas", lê-se.

Marcelo já falou pessoalmente com o presidente da Federação, Pedro Proença, que o convidou a estar presente na receção à seleção masculina sub-17, no sábado, ao início da tarde, na Cidade do Futebol.

Portugal sagrou-se campeão do mundo de sub-17, esta quinta-feira, ao vencer a Áustria, na final, por 1-0.