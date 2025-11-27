Proença: "Vitória de todo o futebol português, próximos 20 anos estão assegurados"

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, realça que o inédito título mundial de sub-17 masculino de Portugal é "uma vitória de todo o futebol português" e acredita que os próximos 20 anos de jogadores nacionais "estão assegurados".

Presente em Doha, no Qatar, onde Portugal derrotou esta quinta-feira a Áustria, por 1-0, na final da competição que reuniu 48 seleções, o dirigente federativo felicitou todos os jogadores presentes no Mundial, a equipa técnica liderada pelo selecionador Bino Maçães e a estrutura da FPF presente no Qatar, mas também os restantes organismos do futebol luso.

"Esta é uma vitória de todo o futebol português. Parabéns aos clubes, associações Distritais e regionais, associações de classe, Liga Portuguesa de Futebol Profissional. Não esqueceremos as anteriores administrações da FPF e todos que contribuíram para este sucesso", realçou, numa mensagem publicada no sítio oficial da FPF na Internet.

Pedro Proença vincou ainda que o grupo de trabalho que compõe a seleção sub-17 entrou para "a história do desporto português", num ano em que conquistou o título mundial e o título europeu da categoria.

"Este grupo de trabalho conquistou um Campeonato da Europa e um Campeonato do Mundo com humildade, foco, responsabilidade e ambição. Mostrou-nos que a confiança no trabalho nos leva ao sucesso. Em nove meses, Portugal conquistou cinco troféus internacionais. Não ganharemos sempre, mas entramos sempre para ganhar. E é esta cultura de vitória que nos deixará sempre mais perto da glória", vincou.

"Como temos vindo a dizer, habituem-se, porque estamos cá para ganhar e elevar a autoestima do povo português. O futebol português é isto, esta felicidade. O presidente da FIFA dava-me os parabéns e perguntava-me como é possível um país tão pequeno criar tanto talento. Os próximos 20 anos estão assegurados, porque há um trabalho de base que assegura a capacidade de responder a estes desafios. Estes jogadores são heróis. Guardem o nome destes meninos, porque os últimos que foram campeões acompanharam-nos vários anos de forma brilhante", acrescentou.

O responsável lembrou ainda os títulos mundiais anteriormente conquistados pela seleção sub-20 portuguesa, em 1989, na capital da Arábia Saudita, Riade, e em 1991, em Lisboa. Proença fez ainda questão de recordar Jorge Costa, que morreu este ano.

"Riade 1989, Lisboa 1991, Doha 2025. 34 anos depois, Portugal volta a ser campeão do Mundo em futebol. Em meu nome e em nome da FPF, felicito a nossa seleção pela conquista do Mundial sub-17", proferiu.

Portugal juntou esta quinta-feira, o título mundial ao europeu de sub-17, ao vencer na final a Áustria, por 1-0, com um golo de Anísio Cabral.