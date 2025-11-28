Reação de Portugal insuficiente para evitar derrota com os Países Baixos

A seleção nacional feminina perdeu com os Países Baixos, por 2-1, esta sexta-feira, em jogo de preparação para a fase de apuramento para o Mundial 2027.

No Estádio Municipal de Braga, Portugal entrou mais forte e, logo aos quatro minutos, Kika Nazareth desmarcou Telma Encarnação, que se antecipou às centrais e, na cara de Lize Kop, rematou rasteiro, cruzado, para uma grande defesa da guarda-redes neerlandesa. Minutos depois, Tatiana Pinto atirou a rasar o poste.

No entanto, a seleção dos Países Baixos, mais experiente (foi campeã da Europa em 2017 e vice-campeã do mundo em 2019), soube aproveitar o balanceamento de Portugal para o ataque para, aos 21 minutos, gelar o público da casa, numa noite já de si bastante fria. Jogada rápida das neerlandesas, com a bola a chegar a Romee Leuchter na direita. A número 10, que jogou no centro do ataque em substituição da lesionada Vivianne Miedema, cruzou rasteiro, para o remate certeiro, de primeira, de Chasity Grant, para o golo.

Foram dois golos em catadupa. Ao minuto 23, momento de desconcentração das jogadoras portuguesas, que ficaram a falar umas com as outras num lançamento lateral. As neerlandesas aproveitaram, com um cruzamento rasteiro da esquerda que defletiu em Dolores Silva e ninguém afastou. Lynn Wilms disparou, com todo o tempo e espaço, para o 2-0.

Patrícia Morais, que antes do jogo recebera o chapéu comemorativo das 100 internacionalizações, ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o golo.

Na cabeça de Andreia Faria

Portugal reagiu bem à desvantagem e, aos 27 minutos, após uma transição rápida, Beatriz Fonseca entregou no meio em Telma Encarnação, que teve tempo para ajeitar o remate, mas atirou à figura.

Ao minuto 36, Kika lesionou-se sozinha e esteve vários minutos a ser assistida, enquanto os adeptos gritavam o seu nome. A jogadora do Barcelona, que à primeira vista parece ter contraído uma lesão muscular, não conteve as lágrimas ao abandonar o relvado, sob aplausos. Entrou para o seu lugar Andreia Jacinto, que acabaria por iniciar a jogada do golo de Portugal.

Foi aos 42 minutos que Telma Encarnação recuperou a bola em zona central, à entrada da área, e lançou Beatriz Fonseca, que cruzou para o segundo poste, onde apareceu Andreia Faria a cabecear certeiro, para o golo.

Muito perigo, zero golos

A segunda parte manteve toada, com oportunidades de lado a lado, ainda que o perigo criado pelos Países Baixos causasse sempre um pouco mais calafrios. Ainda assim, aos 58 minutos, após canto da esquerda, Telma Encarnação ganhou ao primeiro poste e cabeceou para uma grande defesa de Kop.

Portugal tornou-se mais arrojado com o aproximar da hora. Ao minuto 67, logo depois de Patrícia Morais brilhar entre os postes, Lúcia Alves tentou aproveitar o adiantamento de Kop, mas a bola saiu a centímetros do poste. Dez minutos depois, um remate de ressaca de Dolores Silva, de fora da área, desviou numa defesa dos Países Baixos e quase traiu a guarda-redes neerlandesa, que teve de "voar" para evitar o golo. E passados outros dez minutos, foi Jéssica Silva a falhar isolada, à frente da baliza.

O marcador não voltou a mexer. Portugal perdeu, mas soube encolher o grande desnível teórico entre as duas seleções. Houve ainda tempo para a estreia de Érica Cancelinha, defesa do Sporting, de 18 anos.

A equipa das quinas volta a exibir-se ao seu público na próxima terça-feira, dia 2 de dezembro, às 19h45, no Estádio Municipal de Aveiro.