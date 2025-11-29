Bino Maçães. “Aposta no vosso talento vai ser importante”

Os campeões do mundo Sub17 foram recebidos em festa na Cidade do Futebol, em Oeiras, já depois de terem sido homenageados em Belém.

O primeiro a falar foi o capitão Rafael Quintas que agradeceu o apoio “fundamental” do povo português.

“Queria agradecer ao povo português, sem os portugueses eram impossível, tornaram-se fundamentais para o nosso objetivo. Um carinho especial para aqueles quee estiveram connosco no Qatar, queria agradecer ao povo português por nos animar durante esta jornada", disse o médio do Benfica.

O selecionador Bino Maçães elogiou os seus atletas, que estiveram cerca de um mês concentrados para o Mundial Sub17, disputado no Qatar.

“Os jogadores foram fantásticos, a mentalidade foi fundamental. Queríamos fazer história, já estão na história. O vosso talento, a vossa afirmação ao mundo, mas principalmente ao futebol português. Vai ser fundamental para olharem para vocês com ambição de poderem representar os melhores e a Seleção A. É um troféu meu, mas é um troféu de todos nós pela dedicação”, referiu.

A fechar o discurso, Bino deixa uma certeza: “Nós queremos mais".

O presidente da FPF, Pedro Proença, também elogiou o grupo de trabalho: “"Passados 34 anos somos novamente campeões do Mundo, somos novamente campeões do Mundo! Permitam-me neste momento de grande satisfação começar por dar uma palavra de agradecimento a estes jovens guerreiros, que, passados 5 meses de terem sido campeões da Europa, fizeram história. As minhas palavras de elogios iniciais vão para vocês, jovens e meninos que se calhar não têm a noção do que fizeram, mas que vão marcar de forma indelével o futuro do futebol em Portugal”.

Proença piscou o olho também a Roberto Martínez, o selecionador principal: “Está garantido, mister Martínez. Vai ser também campeão do Mundo, mas há aqui uma geração que lhe vai permitir continuar décadas após décadas a fazer o povo português feliz”.

Também a ministra Margarida Balseiro Lopes, que tem o pelouro do Desporto, agradeceu muito a campanha dos Sub17.

Depois dos discursos, todos os jogadores foram chamados ao palco e receberam uma medalha por parte da Federação Portuguesa de Futebol.