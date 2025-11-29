Marcelo recebe Campeões do Mundo. "Cada um de vocês é espetacular"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu os Campeões do Mundo Sub17 no palácio de Belém e deixou elogios a toda a comitiva.

"Sr. presidente [da FPF], uma palavra em especial para si porque arrancou em força, com o pé direito, tem tido sucessos sobre sucessos. Este é muito saboroso mas são todos. Estamos muito felizes, nós Portugal. Estamos muito felizes por este contributo para o prestígio”, referiu sobre Proença.

Também o selecionador foi lembrado: “Amigo Bino, é de uma força indomável, como foi aqui recordado acabou de ganhar um e podia dizer 'depois de ganhar um, não vou correr o risco de poder correr menos bem daí a 5 meses'. Arriscou e ganhou porque a equipa toda é espetacular.”

E depois, os jogadores: “Cada um de vocês é espetacular. Ainda não têm bem noção... a pessoa anda com a cabeça no teto. O que é que isto significa para Portugal? Dizer-vos duas coisas. Isto para Portugal é muito importante, às vezes as pessoas perguntam por que dou tanta importância a isto. O futebol tem um peso”.

Já o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, lembra que “passados 34 anos, somos campeões do Mundo”.

No Palácio de Belém, Proença agradeceu “a estes jovens que passados 5 meses do campeonato da Europa nos deram esta alegria”.

“O futuro do futebol português está garantido”, perspetiva.

O líder federativo deixou também uma palavra para o técnico Bino. “Depois de ser campão da Europa garantiu-me que íamos ser campeões do mundo. E fomos. Muito obrigado pelo que fez pelo povo português”.

“Continuaremos neste nível de exigência, sem arrogância, mas nesta nova era, de pode garantir a todos: habituem-se, vamos continuar a ganhar, vamos continuar a ganhar", terminou Proença.

O selecionador Bino abriu a cerimónia com uma curta declaração: "Excelentíssimo senhor Presidente da República, obrigado pelo convite. É uma honra estarmos aqui presentes. Agradecer por tudo o que nos proporcionou. Agradecer aos meus jogadores porque tiveram um desempenho fantástico. Foi o culminar da maturidade que foram apresentando, foram grandes”.

Marcelo Rebelo de Sousa prometeu ainda que todos os jogadores vão ser condecorados a 2 de janeiro com a Ordem do Mérito.

Portugal derrotou a Áustria, no Mundial Sub17, e sagrou-se campeão mundial da categoria.