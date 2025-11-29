Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 28 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Sub17

Marcelo recebe Campeões do Mundo. "Cada um de vocês é espetacular"

29 nov, 2025 - 15:49

Comitiva campeã do mundo foi recebida no Palácio de Belém pelo Chefe de Estado.

A+ / A-

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu os Campeões do Mundo Sub17 no palácio de Belém e deixou elogios a toda a comitiva.

"Sr. presidente [da FPF], uma palavra em especial para si porque arrancou em força, com o pé direito, tem tido sucessos sobre sucessos. Este é muito saboroso mas são todos. Estamos muito felizes, nós Portugal. Estamos muito felizes por este contributo para o prestígio”, referiu sobre Proença.

Também o selecionador foi lembrado: “Amigo Bino, é de uma força indomável, como foi aqui recordado acabou de ganhar um e podia dizer 'depois de ganhar um, não vou correr o risco de poder correr menos bem daí a 5 meses'. Arriscou e ganhou porque a equipa toda é espetacular.”

E depois, os jogadores: “Cada um de vocês é espetacular. Ainda não têm bem noção... a pessoa anda com a cabeça no teto. O que é que isto significa para Portugal? Dizer-vos duas coisas. Isto para Portugal é muito importante, às vezes as pessoas perguntam por que dou tanta importância a isto. O futebol tem um peso”.

Já o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, lembra que “passados 34 anos, somos campeões do Mundo”.

No Palácio de Belém, Proença agradeceu “a estes jovens que passados 5 meses do campeonato da Europa nos deram esta alegria”.

“O futuro do futebol português está garantido”, perspetiva.

O líder federativo deixou também uma palavra para o técnico Bino. “Depois de ser campão da Europa garantiu-me que íamos ser campeões do mundo. E fomos. Muito obrigado pelo que fez pelo povo português”.

“Continuaremos neste nível de exigência, sem arrogância, mas nesta nova era, de pode garantir a todos: habituem-se, vamos continuar a ganhar, vamos continuar a ganhar", terminou Proença.

O selecionador Bino abriu a cerimónia com uma curta declaração: "Excelentíssimo senhor Presidente da República, obrigado pelo convite. É uma honra estarmos aqui presentes. Agradecer por tudo o que nos proporcionou. Agradecer aos meus jogadores porque tiveram um desempenho fantástico. Foi o culminar da maturidade que foram apresentando, foram grandes”.

Marcelo Rebelo de Sousa prometeu ainda que todos os jogadores vão ser condecorados a 2 de janeiro com a Ordem do Mérito.

Portugal derrotou a Áustria, no Mundial Sub17, e sagrou-se campeão mundial da categoria.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 28 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira