Francisco Neto espera que Portugal afine a pontaria frente ao Brasil

01 dez, 2025 - 18:32 • Lusa

Seleção nacional defronta o Brasil, em Aveiro, na terça-feira, no quarto jogo de preparação para a qualificação para o Mundial de 2027.

O selecionador português feminino de futebol disse esta segunda-feira esperar uma boa resposta da equipa das quinas no particular com o Brasil, na terça-feira, melhorando na finalização, relativamente ao jogo com os Países Baixos.

“Estamos a jogar contra as melhores equipas do mundo, estamos a jogar contra equipas que, normalmente, não cedem muitas oportunidades aos adversários e nós temos de ter essa capacidade de fazer e de finalizar”, disse Francisco Neto, na antevisão ao jogo de preparação frente à seleção brasileira.

Portugal defronta o Brasil, em Aveiro, na terça-feira, no quarto jogo de preparação para a qualificação para o Mundial de 2027, a disputar em solo canarinho, depois dos dois embates nos Estados Unidos, com uma vitória e uma derrota, e o desaire frente aos Países Baixos, em Braga, na sexta-feira.

Além de esperar melhorias na parte da finalização, o selecionador disse Portugal terá de ser capaz de superar o sistema defensivo do Brasil, que faz uma marcação individual a campo inteiro.

“Isto significa muito desgaste, isto significa ter de estar muito concentrado e ser muito capaz de conseguir disputar esses duelos é algo relativamente novo para nós, porque não temos passado muito por isso, mas também é interessante por causa disso”, disse Neto.

Quanto à ausência de Kika Nazareth, que foi dispensada no sábado do estágio da seleção nacional, após ter sofrido uma lesão diante das neerlandesas, o selecionador disse estar muito tranquilo com as jogadoras que vão iniciar a partida.

“Infelizmente, não podendo contar com a Francisca outra estará e o grupo sabe que a jogadora que estará nessa posição não vai ser a Francisca, porque nós não queremos que ninguém replique ninguém”, afirmou.

Francisco Neto referiu ainda que continua a acreditar no talento e coragem deste grupo de trabalho, adiantando que a equipa cada vez mais sente-se confortável no desconforto.

“As equipas de mais alto nível são aquelas equipas que conseguem estar mais vezes confortáveis no desconforto e é aqui que temos que colocar as nossas jogadoras para podermos ser melhores, com o objetivo claro que daqui a um ano possamos estar a festejar um apuramento para o Campeonato do Mundo e é esse o grande objetivo destes jogos”, concluiu.

O jogo entre Portugal e Brasil está marcado para terça-feira, às 19h45, no Estádio Municipal de Aveiro, naquele que será o último compromisso de 2025 e o derradeiro antes da qualificação para o Mundial de 2027, que se inicia em março de 2026.

