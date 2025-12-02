Ouvir
Mundial de futsal feminino

Mais uma goleada, agora à Itália, vale presença na semifinal do Mundial de futsal feminino

02 dez, 2025 - 11:55

As portugueses vão agora defrontar a Argentina na sexta-feira, às 10h00.

A+ / A-

A seleção de futsal feminina goleou a Itália, por 7-2, e conquistou um lugar na semifinal do primeiro Mundial da história desta modalidade.

Lídia Moreira fez três golos, Janice Silva bisou e Kika e Carolina Pedreira fizeram os outros dois golos. Do lado das italianas, treinadas por Francesca Salvatore, os golos foram marcados por Erika Ferrara e Sara Boutimah.

As portugueses vão agora defrontar a Argentina na sexta-feira, às 10h00. As sul-americanas bateram a Colômbia, por 4-1, nos quartos de final.

As jogadoras orientadas por Luís Conceição continuam a caminhada imaculada, depois de assinarem três vitórias na fase de grupos: 10-0 à Tanzânia, 3-1 ao Japão e 10-0 à Nova Zelândia.

