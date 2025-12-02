Seleção feminina defrontou o Brasil pela primeira vez em 2012. "Agora está mais equilibrado"

Vanessa Marques acredita que a diferença entre Portugal e Brasil é agora bastante menor do que em 2012, quando as duas seleções se defrontaram pela primeira vez, há praticamente 13 anos, em dezembro de 2012.

Foi no dia 9 de dezembro de 2012 que a seleção feminina portuguesa se estreou em duelos com a brasileira, uma das melhores do mundo. Vanessa Marques foi titular nesse jogo. Com apenas 17 anos, teve oportunidade de defrontar lendas como Marta, Cristiane e Formiga, "um sonho". O Brasil venceu 4-0, no entanto, na antecâmara de novo confronto entre as duas equipas — o terceiro, no total —, a média do Vitória de Guimarães salienta que, agora, o desnível é bem distinta.

"Agora, temos uma realidade completamente diferente. Ainda havia muitas diferenças entre Portugal e Brasil. Ao dia de hoje, as coisas já estão mais equilibradas, também em relação às condições que os próprios clubes dão às atletas", afirma, em declarações a Bola Branca.

As brasileiras são sétimas classificadas do ranking da FIFA. Portugal perdeu os dois jogos que fez com a canarinha: os 4-0 em 2012 e, em 2016, nova derrota, por 3-1. Vanessa Marques, que jogou 76 minutos, relembra a importância desse primeiro jogo.



"Foi um jogo muito importante para a seleção portuguesa. O auge de uma seleção nacional, a jogar contra as melhores jogadoras. A preparação tinha corrido muito bem, na altura tínhamos ido ao Torneio Internacional de São Paulo. Uma nova experiência para a seleção", assinala.

"Que sejam elas mesmas"

Hoje em dia, o desnível é mais reduzido. Uma "diferença abismal" para 13 atrás, quando o futebol feminino ainda não era profissional e "notava-se perfeitamente as diferenças entre uma seleção e a outra".

"Daí também o gabarito e a hegemonia que o Brasil tem a nível mundial, uma seleção recheada de talentos. E notávamos essa diferença entre seleções. Mesmo dentro do campo, as soluções que nós tínhamos face às que elas tinham eram completamente opostas", frisa Vanessa Marques.

Agora, Portugal cresceu e já tem hipóteses de encarar o Brasil com valentia, mesmo continuando a ser teoricamente inferior. Vanessa Marques deixa um conselho às jogadoras da seleção nacional.

"Serem elas mesmas, desfrutarem do jogo acima de tudo. Este tipo de jogos serve para nos prepararmos e que elas se sintam orgulhosas e que não tenham medo, que defendam a seleção de olhos nos olhos e as coisas vão correr bem. Olhar para a frente, com pensamento positivo. Tenho a certeza que elas estão mais do que motivadas para defrontar a seleção brasileira", salienta.

O Portugal-Brasil arranca às 19h45, no Estádio Municipal de Aveiro.