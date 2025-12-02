Seleção prepara Mundial 2026 em março no México e nos EUA

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) comunica, esta terça-feira, que a seleção nacional masculina vai jogar dois encontros particulares, de preparação para o Mundial 2026, frente a México e Estados Unidos.

Portugal visita o Estádio Azteca, na Cidade do México, a 28 de março, para defrontar a seleção centro-americana; e desloca-se ao Mercedes Benz Stadium, em Atlanta, no dia 31, para jogar com os EUA.

Jogos com dois dos três organizadores do Campeonato do Mundo, em dois recintos que farão parte do mapa do torneio.

Nos EUA, a equipa das quinas fará o jogo número 700 da sua história.

É a primeira vez que Portugal joga no Estádio Azteca. Por outro lado, esta é segunda ocasião em que a seleção nacional que defronta os EUA em solo norte-americano — a primeira foi em 1992, em Chicago.

Os horários de ambos os jogos encontram-se ainda por definir.