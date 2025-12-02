Três golos iguais e a derrocada. Brasil aplica chapa-5 a Portugal

A seleção nacional feminina foi goleada pelo Brasil, por 5-0, esta terça-feira, em Aveiro, num jogo de preparação em que os três primeiros golos foram passados a papel químico uns dos outros.

O primeiro dedo desta mão-cheia foi erguido logo aos 58 segundos. Ataque do Brasil pela direita, Dudinha acelerou e cruzou para o segundo poste, onde Gabi Zanotti apareceu nas costas de Carolina Carvalho a cabecear cruzado de cima para baixo, para um golo madrugador.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



Portugal não soube reagir e voltaram os fantasmas de jogos anteriores, em que desabou mentalmente. Aos 16 minutos, foi Ludmila a galgar pelo flanco direito. Deixou Diana Gomes para trás, entrou na área e, quando viu Inês Pereira a deitar-se demasiado cedo para o cruzamento, meteu a bola pelo poste mais próximo.

Aos 37 minutos, mais um golo para o jogo das diferenças. Novamente Ludmila a ganhar o duelo em velocidade a Diana Gomes, antes de cruzar rasteiro ao primeiro poste. Dudinha antecipou-se a Carole Costa.

Dois golos e um festejo familiar

O Brasil só voltou a marcar ao minuto 73. Um erro de Portugal na saída de bola gerou um canto para o Brasil, do lado esquerdo. Luany bateu para o primeiro poste e a recém-entrada Belinha ganhou nos ares a Carole Costa e fez o 4-0.

Aos 88 minutos, a árbitra descortinou uma grande penalidade de Catarina Amado e, na cobrança, Bia Zaneratto marcou e festejou à Cristiano Ronaldo, como é seu costume.

Sem Kika Nazareth, Francisco Neto apostou num 3-5-2 com várias jogadoras menos utilizadas, como Carolina Carvalho e Carolina Santiago. No entanto, do lado do Brasil também faltavam estrelas, entre as quais Marta, considerada a melhor de sempre, Kerolin e Debinha.

Portugal termina esta jornada de preparação para a fase de apuramento para o Mundial 2027 com duas derrotas, que geraram sensações distintas: 2-1 diante dos Países Baixos, em que a equipa das quinas soube reagir à desvantagem, e este 5-0 com o Brasil.