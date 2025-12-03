Ouvir
FPF tem acordo com corretora financeira que não pode operar em Portugal

03 dez, 2025 - 10:55 • Redação

A notícia avançada pelo "Público" dá conta de que o acordo foi assinado em meados de outubro e que a empresa oferece serviços de negociação em moedas, metais preciosos e matérias-primas.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) assinou recentemente um acordo com uma corretora financeira que não tem autorização para funcionar em Portugal. A notícia está nas páginas do Público, na edição desta quarta-feira.

A empresa em causa chama-se VT Markets, está sediada na Austrália e oferece serviços de negociação em moedas, metais preciosos e matérias-primas.

O acordo entre FPF, presidida por Pedro Proença desde fevereiro, e VT Markets foi assinado a 15 de outubro. Como a empresa não tem licença para estar em Portugal, os clientes ou investidores ficam em xeque.

O “Público” revela também que o regulador britânico, a Financial Conduct Authority, desaconselha “negociar com esta empresa" e reforça que deve haver "cuidado com fraudes”, colocando-a mesmo na lista de alertas. Para além do Reino Unido, esses alarmes constam também nas comunicações de reguladores de Itália, Bélgica e Dinamarca.

A FPF, assim como a VT Markets, não respondeu às perguntas do jornal que avançou a notícia.

