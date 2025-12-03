Portugal recebe Europeu feminino de futebol de sub-19 em 2028

03 dez, 2025 - 17:25
A Federação Portuguesa de Futebol vai organizar o Campeonato da Europa Feminino de Sub-19 em 2028.
Segundo a FPF, “a organização do Europeu de Sub-19 em 2028 representa um reconhecimento desse esforço e um passo estratégico na consolidação do Plano de Desenvolvimento do Futebol Feminino até 2036.”
“A atribuição deste Campeonato da Europa a Portugal é motivo de enorme orgulho e uma grande responsabilidade. É uma oportunidade valiosa para contribuir para o desenvolvimento do futebol feminino de formação e para a concretização dos nossos objetivos enquanto federação e país. Portugal é um país que sabe acolher, tem um ADN de futebol, já demonstrou que é capaz de organizar eventos desta dimensão e conta com os melhores adeptos do mundo”, destaca o presidente da FPF, Pedro Proença.