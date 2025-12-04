Bino e os miúdos: "Nas regras gosto que toda a gente siga o mesmo caminho, mas cada um tem uma identidade"

O selecionador português sub-17 de futebol, Bino Maçães, reconhece que 2025 é o melhor ano na carreira de treinador, pelos títulos europeu e mundial, e vinca que a formação em Portugal é "referência a nível mundial". Ligado ao futebol há mais de 40 anos, primeiro como jogador da formação do Varzim e do FC Porto, depois como futebolista sénior e, desde 2010 como técnico, o poveiro, de 52 anos, realça que as vitórias no Europeu, consumada em 1 de junho, e no Mundial, selada em 27 de novembro, constituem, juntas, o "momento mais alto" do seu trajeto. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui "Enquanto jogador, tive momentos fantásticos. Fui campeão nacional pelo FC Porto e pelo Sporting. Participei nos vários escalões das seleções nacionais, dos sub-16 à equipa AA. Também é um grande motivo de orgulho. Mas, como treinador, este é o momento mais alto. Ganhar um campeonato da Europa e um Campeonato do Mundo não é fácil. É o melhor momento da minha carreira enquanto treinador", afirma, em entrevista à agência Lusa.

Embora acredite que contribuiu para o crescimento dos jogadores que se sagraram campeões europeus e mundiais sub-17, Bino Maçães frisa que esses atletas também o ajudaram a evoluir, quer na identificação de padrões de jogo, quer nas relações humanas. O treinador salienta que a geração que acompanha há mais de dois anos, desde os sub-16 de Portugal, inclui jovens que "pensam de formas diferentes, com maturidades diferentes, com estruturas familiares diferentes", que o ajudaram a perceber a melhor forma de se relacionar com cada um deles. "Há miúdos com estruturas familiares mais difíceis, outros que têm tudo e a resiliência não é a melhor, outros que fazem disto uma luta porque querem singrar na vida. Nas regras e na disciplina, gosto que toda a gente siga o mesmo caminho, mas cada um tem uma identidade própria. A forma como falo para um não tem de ser a forma como falo para outro. A forma de responder de um não é a forma de responder do outro", esclarece. Orgulhoso de liderar um grupo que pode contar com o treinador "para a brincadeira", mas que também está ciente da sua exigência na hora de trabalhar, Bino Maçães admite ser difícil dizer se os campeões europeus e mundiais formam o grupo mais unido que já orientou, uma vez que, no Vitória de Guimarães (2019/20 a 2020/21) e na União de Leiria (2021/22), já treinou seniores.