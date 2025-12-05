Ouvir
As senhoras do golo: Portugal goleia Argentina e está apurado para a final do Mundial de futsal feminino

05 dez, 2025 - 11:38 • Hugo Tavares da Silva

Trinta e sete golos e cinco jogos depois, a seleção nacional apurou-se para a final do Campeonato do Mundo nas Filipinas. Final com Brasil ou Espanha joga-se domingo, às 11h30.

A+ / A-

A seleção portuguesa feminina de futsal goleou a Argentina, esta manhã nas Filipinas, na semifinal do Campeonato do Mundo e está apurada para a final. O próximo rival será Brasil ou Espanha, que jogam nesta sexta-feira às 12h30. A final está marcada para domingo (11h30).

O marcador na PhilSports Arena, em Manila, só parou nos sete-um. Os golos da equipa orientada por Luís Conceição foram marcados por Ana Azevedo, Lídia Moreira (2), Fifó (2) e Janice Silva.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O cinco inicial das portuguesas contou com Ana Catarina Pereira, Kika, Ana Azevedo, Carolina Pedreira e Lídia Moreira.

Portugal continua assim uma trajetória imaculada e sumarenta, com 37 golos em cinco jogos: 10-0 vs. Tanzânia, 3-1 vs. Japão, 10-0 vs. Nova Zelândia, 7-2 vs. Itália e 7-0 vs. Argentina.

Tópicos
