  • 08 dez, 2025
Futsal feminino

Ana Azevedo. “Fomos condicionadas por fatores externos”

07 dez, 2025 - 19:36

Portugal perdeu 3-0 contra o Brasil na final do Mundial de futsal feminino, disputado nas Filipinas.

A capitã da seleção feminina de futsal, Ana Azevedo, mostra-se orgulhosa do percurso de Portugal no primeiro Mundial da modalidade, dá os parabéns ao Brasil, mas deixa críticas à arbitragem.

A derrota

"Infelizmente, não é fácil para nós. Acima de tudo, deixo uma palavra à equipa. Estou muito orgulhosa delas, daquilo que fizemos e do percurso que fizemos até aqui. Acho que os 3-0 não espelham o que foi o jogo. Acho que poderíamos ter tido mais bola, mas, infelizmente, também fomos condicionadas por alguns momentos do jogo. E quero dar os parabéns ao Brasil: foi um justo vencedor. Acima de tudo, [quero] olhar para Portugal. Por aquilo que fizemos, merecíamos mais. Se calhar não foi um jogo tão bem conseguido como aquilo que queríamos, mas saímos orgulhosas. Tristes, mas orgulhosas."

"Fatores externos"

"Somos enormes e vamos continuar a ser. O nosso percurso ainda agora começou. Se calhar, houve alguns momentos do jogo que poderíamos ter gerido de forma diferente. Continuo a dizer que fomos, infelizmente, condicionadas por fatores externos, mas faz parte e também temos que saber lidar com isso. Mais uma vez, [sinto] um orgulho enorme nas minhas jogadoras. Sou a capitã e dou a cara por elas. Para os portugueses, deixo uma palavra: vamos fazer mais e melhor."

Aos 39 anos, Ana Azevedo deixa em aberto a continuidade na seleção.

