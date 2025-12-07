Ouvir
Futsal feminino

Luís Conceição. “Não nos podemos esquecer de que somos vice-campeões do Mundo”

07 dez, 2025 - 15:36

Portugal só perdeu para o Brasil na final do primeiro Mundial de futsal feminino.

O selecionador feminino de futsal, Luís Conceição, estava orgulhoso da caminhada de Portugal no Mundial, apesar da derrota contra o Brasil na final.

"É sempre difícil perder uma final, mas não nos podemos esquecer de que somos vice-campeões do Mundo. Não é fácil alcançar este feito. Estas meninas, como tenho dito, têm feito um percurso fantástico. Esta vitória é delas, com esta qualidade e este compromisso construíram o espaço delas. São vice-campeãs, perdemos com o Brasil, na sua história só tem uma derrota. Só temos de ficar bastante orgulhosos. Claro que queríamos mais. Tentámos”, disse.

Em declarações ao canal 11, Luís Conceição aproveitou para dar os “parabéns ao Brasil, uma seleção recheada de muito talento individual, com uma qualidade incrível, do melhor que o futsal feminino tem”.

A equipa das quinas perdeu 3-0 na final do Mundial depois de um percurso imaculado até ao jogo decisivo.

Ana Catarina e Lídia Moreira foram premiadas pela FIFA.

No palco, antes de toda a equipa receber as medalhas de prata, a jogadora do Benfica foi eleita a melhor guarda-redes do torneio, recebendo a luva de ouro.

Já a pivô do Nun'Álvares recebeu a bota de bronze, por ter sido a terceira melhor marcadora da competição, e a bola de bronze, por ter sido considerada a terceira melhor jogadora do torneio.

