Portugal perde na final do Mundial de Futsal contra Brasil

Portugal perdeu este domingo a final do Mundial de Futsal feminino contra o Brasil por 3-0.

A seleção brasileira adiantou-se no marcador na primeira parte. As jogadoras portuguesas tentaram responder, mas foram perdulárias em frente à baliza.

Na segunda parte, o Brasil aumentou a vantagem poucos minutos depois do retomar da partida.

Na fase final, já com Portugal a jogar sem guarda-redes para tentar reduzir a desvantagem, o Brasil acabou por fazer o terceiro e derradeiro golo, num remate de longe para uma baliza aberta.

Desta feita, a seleção portuguesa termina o Mundial inaugural da modalidade em segundo lugar. A fechar o pódio está a Espanha, depois de ter derrotado a Argentina no jogo para determinar o terceiro lugar.