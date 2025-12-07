Ouvir
Futsal feminino

Portugal perde na final do Mundial de Futsal contra Brasil

07 dez, 2025 - 13:20 • João Malheiro

Seleção brasileira venceu por 3-0. Portugal em segundo lugar no Mundial inaugural do Futsal feminino.

Portugal perdeu este domingo a final do Mundial de Futsal feminino contra o Brasil por 3-0.

A seleção brasileira adiantou-se no marcador na primeira parte. As jogadoras portuguesas tentaram responder, mas foram perdulárias em frente à baliza.

Na segunda parte, o Brasil aumentou a vantagem poucos minutos depois do retomar da partida.

Na fase final, já com Portugal a jogar sem guarda-redes para tentar reduzir a desvantagem, o Brasil acabou por fazer o terceiro e derradeiro golo, num remate de longe para uma baliza aberta.

Desta feita, a seleção portuguesa termina o Mundial inaugural da modalidade em segundo lugar. A fechar o pódio está a Espanha, depois de ter derrotado a Argentina no jogo para determinar o terceiro lugar.

