Proença. “Daqui a quatro anos estaremos cá outra vez para sermos campeões do Mundo”

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, destaca o trajeto da seleção de futsal no Mundial feminino.

"Não era aquilo que queríamos no seu desígnio final, mas estamos verdadeiramente muito satisfeitos pelo trabalho destas meninas e da estrutura técnica. Somos vice-campeões do mundo”, disse.

Em declarações ao Canal 11, Pedro Proença diz que as jogadoras lhe deixaram uma promessa: daqui a quatro anos, estar novamente a lutar pelo Campeonato do Mundo.

“Estas meninas são heroínas. Pela primeira vez, uma Seleção feminina A esteve na final de um Campeonato do Mundo. Aquilo que elas me prometeram é que daqui a quatro anos estaremos cá outra vez para sermos campeões do Mundo. Esta é uma regularidade a que temos nos habituar. Estamos todos a fazer as coisas bens, estamos todos mais perto do sucesso”.

O líder federativo volta a lembrar os feitos recentes: “Há uma semana estávamos a ser campeões de sub-17, ganhámos a Liga das Nações, é uma continuidade de trabalho feito com processo. O futebol português estará assegurado”.

E prosseguiu: "Portugal fez este trajeto de forma imaculada, perdeu na final. É um trabalho de processo, um agradecimento a toda a gente da estrutura, a todos os treinadores que possibilitam que possamos estar sempre perto da vitória. Estamos sempre mais perto de poder ganhar".

Portugal perdeu 3-0 contra o Brasil na final do primeiro Mundial de futsal feminino organizado pela FIFA.

