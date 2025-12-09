Ouvir
Roberto Martínez supera Guardiola e é eleito o melhor treinador catalão de 2025

09 dez, 2025 - 17:33 • Redação com Lusa

Selecionador português conquistou a Liga das Nações este verão e confirmou o apuramento para o Mundial 2026.

O selecionador português, Roberto Martínez, foi eleito o melhor treinador catalão de 2025, numa votação da federação dessa comunidade espanhola.

Martínez, que venceu a Liga das Nações com Portugal este verão, precisamente contra a Espanha, e confirmou o apuramento para a fase final do Mundial 2026. Superou a concorrência de Pep Guardiola, treinador do Manchester City. O selecionador nacional recelhou 58% dos votos, mais do que os 31% de Guardiola.

Pepe Romeu, treinador da equipa feminina do Barcelona, fechou o pódio.

O prémio é escolhido por 43 jurados, composto por jornalistas e figuras públicas da Catalunha.

Roberto Martínez, de 52 anos, nasceu em Balaguer, uma região do interior da Catalunha. Fez praticamente toda a vida no futebol inglês, tanto como jogador, como treinador, até que assumiu a seleção da Bélgica, em 2016, e Portugal, em 2023.

