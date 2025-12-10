Fim de carreira. Rui Patrício pendura as luvas

O guarda-redes Rui Patrício termina a carreira aos 37 anos. O anúncio foi feito pela Federação Portuguesa de Futebol, que vai fazer uma cerimónia de despedida ao guardião na próxima sexta-feira, dia 12 de dezembro, na Cidade do Futebol.

“Campeão Europeu em 2016 e vencedor da Liga das Nações em 2019, Rui Patrício foi presença regular nas grandes competições internacionais. Esteve no Euro 2008, mas apenas fez a sua estreia pela Seleção A em novembro de 2010, frente à Espanha. O seu último jogo pela Equipa das Quinas aconteceu em março de 2024, diante da Suécia. Ao longo de mais de uma década, Rui Patrício não falhou um único jogo de qualificação para Campeonatos da Europa ou do Mundo. Com 108 jogos pela Seleção Nacional A, é o guarda-redes mais internacional de sempre e integra o restrito grupo de futebolistas portugueses que ultrapassaram a marca simbólica das 100 internacionalizações”, lê-se na mensagem da FPF.

Depois de deixar o Sporting, no verão de 2018, Rui Patrício representou o Wolverhampton, em Inglaterra, a Atalanta e a Roma, em Itália e o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, durante o Mundial de Clubes.

Rui Patrício conquistou oito títulos ao longo da carreira, cinco deles no Sporting — duas Taças de Portugal, outras tantas Supertaças e uma Taça da Liga. Conquistou, pela Roma, a Liga Conferência e, pela Seleção Nacional, mais dois prémios coletivos: ganhou a Liga das Nações de 2019 e, em 2016 o Euro.

Foi eleito guarda-redes do torneio e ficou em 12.º lugar na corrida à Bola de Ouro, à frente de qualquer outro guarda-redes.