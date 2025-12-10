Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 10 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Sub19

Portugal já tem adversários para apuramento de Europeu Sub19

10 dez, 2025 - 16:53 • Lusa

Fase final vai ter oito equipas, incluindo o anfitrião País de Gales.

A+ / A-

A seleção portuguesa de futebol de sub-19 vai defrontar em março Polónia, Inglaterra e Sérvia na ronda de elite de apuramento para o Europeu de 2026 da categoria, determinou o sorteio realizado em Nyon, na Suíça.

Portugal, que venceu o seu grupo na primeira fase, integrará agora o Grupo 2, agendado para março e em local ainda a definir, numa fase em que garantem um lugar no Europeu, a decorrer entre 28 de junho e 11 de julho, os vencedores dos sete grupos, juntando-se ao anfitrião País de Gales.

Também hoje, na sede da UEFA, foi sorteada a fase de apuramento deste escalão para o Europeu de 2027, na República Checa, com Portugal a ter como oponentes Sérvia, Grécia e Cazaquistão, numa caminhada em que a seleção das ‘quinas’ integra a Liga A.

No sorteio da qualificação para o Europeu de sub-17, escalão no qual Portugal é campeão europeu e mundial, o sorteio integrou a equipa das ‘quinas’ na ronda 1 da Liga A, com as congéneres da Sérvia, Bulgária e Andorra.

Os mini-torneios da fase inicial para o Europeu disputam-se entre 1 de julho a 17 de novembro do próximo ano, enquanto a segunda fase realiza-se na primavera de 2027 e decidirá as sete seleções que se juntarão à Letónia na fase final da Euro, apurando também representantes da UEFA para o Mundial da FIFA.

No Europeu de 2026 deste escalão, cuja fase final vai decorrer na Estónia entre 25 de maio e 7 de junho, Portugal está integrado no Grupo 2 da segunda ronda de qualificação, juntamente com Itália, Roménia e Islândia, apurando-se o vencedor para a fase final.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 10 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas negociações

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas neg(...)

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, pede Papa

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, ped(...)

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acordo"

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acor(...)

Como novembro se precipitou em 1975

Como novembro se precipitou em 1975