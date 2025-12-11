Portugal sobe um lugar no ranking FIFA (com Burkina Faso e Polónia em destaque)

A seleção feminina de futebol subiu uma posição no ranking FIFA, roubando o 22.º lugar à Finlândia.

Foi conhecida esta quinta-feira a mais recente atualização da lista que continua a ser liderada pela Espanha, seguida pelos Estados Unidos e com uma novidade no pódio: a Alemanha subiu duas posições.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O top-10 mantém-se igual, vislumbrando-se a subida de um degrau por parte da Coreia do Norte para o nono lugar. A Suécia caiu dois lugares e as brasileiras subiram um.

O maior salto nesta atualização pertenceu ao Burkina Faso, que subiu 16 lugares para a 118.ª posição. Já o Togo seguiu na direção contrária, caindo 14 lugares, para a 134.ª posição.

A Polónia alcança agora o lugar mais alto da sua história, com o 24.º posto.

O top-20 do ranking FIFA