Portugal sobe um lugar no ranking FIFA (com Burkina Faso e Polónia em destaque)

11 dez, 2025 - 10:59 • Hugo Tavares da Silva

Foi conhecida esta quinta-feira a mais recente atualização da lista que continua a ser liderada pela Espanha, seguida pelos Estados Unidos e com uma novidade no pódio: a Alemanha subiu duas posições.

A seleção feminina de futebol subiu uma posição no ranking FIFA, roubando o 22.º lugar à Finlândia.

Foi conhecida esta quinta-feira a mais recente atualização da lista que continua a ser liderada pela Espanha, seguida pelos Estados Unidos e com uma novidade no pódio: a Alemanha subiu duas posições.

O top-10 mantém-se igual, vislumbrando-se a subida de um degrau por parte da Coreia do Norte para o nono lugar. A Suécia caiu dois lugares e as brasileiras subiram um.

O maior salto nesta atualização pertenceu ao Burkina Faso, que subiu 16 lugares para a 118.ª posição. Já o Togo seguiu na direção contrária, caindo 14 lugares, para a 134.ª posição.

A Polónia alcança agora o lugar mais alto da sua história, com o 24.º posto.

O top-20 do ranking FIFA

  1. Espanha
  2. Estados Unidos
  3. Alemanha
  4. Inglaterra
  5. Suécia
  6. Brasil
  7. França
  8. Japão
  9. Coreia do Norte
  10. Canadá
  11. Países Baixos
  12. Noruega
  13. Itália
  14. Dinamarca
  15. Austrália
  16. Islândia
  17. China
  18. Bélgica
  19. Áustria
  20. Colômbia
