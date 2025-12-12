Ouvir
Rui Patrício e o fim da carreira. "É um dos dias mais difíceis e bonitos da minha vida"

12 dez, 2025 - 12:52 • Eduardo Soares da Silva

Fez mais de 800 jogos entre clube e seleção. Foi herói da seleção portuguesa no Euro 2016 e decide terminar carreira aos 37 anos de idade.

O guarda-redes Rui Patrício anunciou, esta sexta-feira, o final da carreira em conferência de imprensa, um dia "marcante, difícil e bonito."

Aos 37 anos, o internacional português estava sem clube sdesde que deixou o Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos no final da temporada passada.

"É com enorme emoção que hoje me dirijo a vós, um dos dias mais marcantes, difíceis e bonitos da minha vida. Sinto gratidão por tudo o que vivi, ainda vejo o menino que começou a jogar nos Marrazes, com os joelhos esfolados", disse.

Patrício discursou na Cidade do Futebol, sede da Federação Portuguesa de Futebol, na presença de figuras como Roberto Martínez, Frederico Varandas, Fernando Santos, entre outros antigos colegas de equipa.

O guarda-redes fez 467 jogos pelo Sporting, clube em que foi formado. Jogou ainda no Wolverhampton, Roma e Atalanta.

"O sonho era real, mas confesso que nunca imaginei chegar tão longe. Aos 12 anos, o senhor Aurélio Pereira levou-me para o Sporting e nunca vou esquecer o que representa para mim, porque foi ali que cresci", atira.

Rui Patrício fez 108 jogos pela seleção e foi figura essencial na conquista do Euro 2016: "Vestir a camisola de Portugal é um privilégio que não se explica. Senti o peso de milhões nos ombros, nunca foi um fardo."

"O Euro 2016 ficará como o ponto mais alto da caminhada. Mister Fernando Santos, agradeço-lhe por me ter feito acreditar. Um agradecimento especial também a todos os treinadores na formação", atira.

Pedro Proença, presidente da FPF, anunciou que Rui Patrício vai integrar a organização, ainda não sendo conhecidas quais as funções.

