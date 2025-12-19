Ouvir
Futebol feminino

UEFA recompensa clubes que tiveram jogadoras no Euro 2025: veja quanto recebem os portugueses

19 dez, 2025 - 12:49 • Lusa

A UEFA vai distribuir pelos clubes de emprestaram jogadoras ao Campeonato da Europa feminino de futebol de 2025 um valor recorde de nove milhões de euros, num pacote que engloba também os emblemas formadores, anunciou o organismo.

Em comunicado, a UEFA explicou que este valor é o dobro do que foi distribuído no Euro'2022 e terá impacto em 103 clubes de toda a Europa.

"Este montante recompensa tanto os clubes de elite como os amadores cujas jogadoras fizeram parte das seleções nacionais que competiram no torneio, em reconhecimento do papel essencial desempenhado pelos clubes a todos os níveis no desenvolvimento das jogadoras de futebol e no apoio ao sucesso das seleções nacionais", lê-se no comunicado.

Desse bolo, 344 mil euros vão ser dados às quatro equipas portuguesas que tiveram jogadoras na competição.

O pentacampeão Benfica vai ser o que mais vai receber, com 200.385 euros, mais do dobro do que o rival Sporting (91.980), enquanto Sporting de Braga (30.660) e Torreense (21.900) são os outros clubes reembolsados.

O Euro2025 decorreu na Suíça e foi conquistado pela Inglaterra, que bateu a Espanha na final, em Basileia, no desempate por grandes penalidades (3-1), depois do 1-1 no tempo regulamentar.

Portugal disputou a fase final pela terceira vez consecutiva, mas, mais uma vez, ficou pela fase de grupos.

