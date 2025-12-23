Martínez revela a maior virtude da seleção portuguesa e explica porque esta (ainda) não é a geração de ouro

Igualmente curiosa e sumarenta foi a resposta de Martínez sobre a maior força da seleção nacional. “A flexibilidade tática”, disse sem rodeios, futebolizando o tema, depois de ser lembrado de que goza da melhor percentagem de vitórias na história deste cargo (69,4%).

O espanhol foi questionado sobre muita coisa. Sobre o legado e o balanço que faz dos três anos à frente da seleção portuguesa, mas também lhe fizeram perguntas sobre o Campeonato do Mundo e o novo formato, e ainda sobre o facto de, com o Mundial 2026, passar a ser o treinador espanhol com mais presenças em Mundiais, superando Vicente del Bosque. E, claro, houve perguntas sobre influência e a figura de Cristiano Ronaldo e o desaparecimento de Diogo Jota.

O selecionador português aparece em grande destaque da primeira página da “Marca” esta terça-feira. Elegantemente vestido, o entrevistado Roberto Martínez surge com o troféu da Liga das Nações nos braços.

“Tentar diferentes aspetos táticos é fácil, mas executá-los bem é muito difícil. Isso tem a ver com a educação do futebolista português: são competitivos e ficam encantados com informação tática. Essa mistura permite-te usar distintas formas de jogar em função do que é necessário.”

Depois de citar alguns futebolistas importantes da Bélgica, o jornalista espanhol falou a Martínez sobre Cristiano, Vitinha, Bruno Fernandes e Bernardo Silva, tudo para questionar se tem nas mãos a geração de ouro do futebol português, ignorando que esse termo é já atribuído à rapaziada dos anos 90 e que jogou o Euro 2000, por exemplo.

“A melhor geração do futebol português é a de 1966”, defendeu Martínez, mencionando a seleção de Eusébio e companhia que terminou em terceiro lugar o Campeonato do Mundo daquele ano, em Inglaterra.

“Quando falamos em premiar uma geração, deve ser um grupo que ganhe um título, que tenha um aspeto que os diferencie. Temos futebolistas excepcionais com uma competitividade tremenda. O desafio é esse. Este balneário merece ser a melhor geração de sempre, mas isso não é assim que acontece. Isso tem de se ganhar no campo.”

O selecionador de Portugal, nascido há 52 anos na Catalunha, reconheceu que a Liga das Nações não tem o prestígio de um Europeu ou de um Campeonato do Mundo, mas não deixa de dar “muitíssimo valor” ao triunfo nesse torneio.