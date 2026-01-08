Martínez lança um desafio: "Quantos campeões do mundo de sub-17 conseguirão ter uma carreira profissional?"

Roberto Martínez quer ver uma aposta mais clara dos clubes portugueses nos jovens que despontam na formação, em especial nos campeões da Europa e do mundo de sub-17, e lança "um desafio".

"Quantos jogadores da equipa campeã do mundo conseguem uma carreira profissional?", questiona o selecionador nacional, esta quinta-feira, em conversa no Centenário da Associação de Futebol de Viseu.

Martínez nem fala de chegarem à seleção AA: "Estamos a falar de ter uma carreira profissional de alto nível. E é esse o próximo desafio que nós temos como país, em futebol, para poder falar da formação."

"Falamos muito da formação, do trabalho feito, do desenvolvimento do talento. A formação é tudo isso. Os valores pessoais, a cultura do jogador. Mas também são os primeiros 50 jogos na primeira equipa. Então, precisamos de acompanhar bem e dar oportunidades a uma equipa que é campeã do mundo", salienta.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Martínez insiste que é preciso "continuar a melhorar e ajudar o talento a ter oportunidades". E lamenta que haja tantos talentos nas academias que "não têm oportunidades nas primeiras equipas". Nesse sentido, o técnico espanhol pede "autocrítica" ao futebol português.

"Eu sou ibérico. Eu nasci em Espanha, mas trabalhei 21 anos no Reino Unido. E mudei a mentalidade. O aspeto ibérico é proteger o teu, não partilhar e tentar ganhar sem olhar ao adversário. O aspeto anglo-saxónico e britânico é melhorar condições, partilhar, fazer o melhor para que a competitividade seja maior. E é isso que nós precisamos de continuar a fazer com a nossa formação. Como é que podemos utilizar todo o talento que há agora em Portugal e dar 50 jogos de oportunidade a esses miúdos?", questiona.

O selecionador diz que Portugal "perde muitos miúdos", cujos "jogos mais difíceis, talvez uns 60%, são no estrangeiro".

"Precisamos de mudar isso e é uma responsabilidade nossa, para continuar com todo o trabalho feito na formação, que é o futuro de Portugal", frisa.

Os exemplos vêm de cima

Para Roberto Martínez, é na vitória que um jogador melhor se forma. E é algo que ajuda o atleta a preparar-se para os mais altos patamares.

"É difícil um jogador na formação só se focar no jogo e, depois, entrar no balneário da equipa A e ter uma exigência nova, fazer tudo isso mais ganhar. Por isso, é importante que ganhar faça parte da formação. Não é o todo. O importante é a formação, mas poder ganhar é uma mentalidade que é essencial.. As nossas equipas tiveram seis finais. Ganharam cinco. É uma percentagem muito alta", assinala.

Para isso, os jovens portugueses têm variados exemplos a seguir. Há Cristiano Ronaldo, "um ícone mundial", há Bruno Fernandes, o capitão do Manchester United, há Bernardo Silva e Rúben Dias, dois capitães do Manchester City: "Temos exemplos essenciais para o desenvolvimento das gerações seguintes."

"Como selecionador posso medir tudo: aspeto físico, técnico, tático. O que não posso medir é a fome. E isso é um sentimento que é uma responsabilidade nossa, de estimular a fome do atleta. As novas gerações têm pouca resiliência e paciência. E precisamos de estimular o compromisso com o desporto, com os valores de equipa. Os exemplos estão lá. O que o Bruno Fernandes faz, o que o Bernardo Silva faz, o que o Cristiano Ronaldo faz são exemplos para os jovens. O aspeto de ter fome, o aspeto de ganhar e, no dia seguinte, recomeçar com a mesma fome, é o mais difícil para quem lidera balneários", explica.

Também ajuda que o jogador português junta, segundo Martínez, a competitividade ao desejo de conhecer o jogo.

"Raramente os atletas não falam duas, três línguas, estão sempre à vontade para sair do país, são competitivos. Trabalhei com jogadores competitivos a quem faltava o aspeto tático e vice-versa. O jogador português é muito competitivo e gosta da formação tática", finaliza.