Martínez, os três grupos da seleção e a exigência para o Mundial: "Dar tudo o que precisamos para ganhar"

Roberto Martínez assume que há muitas variáveis que entram na equação que determina o vencedor do Mundial, no entanto, salienta que há algo indispensável, internamente: que a seleção faça tudo o que pode.

"É fácil para mim dizer, 'vamos tentar tudo, mas é difícil'. A realidade é que nós queremos ganhar o Mundial", admite o selecionador nacional, numa conversa durante a gala de celebração do centenário da Associação de Futebol de Aveiro, esta quinta-feira.

Martínez enaltece o compromisso "incrível" dos jogadores portugueses, assim como o seu talento, mas refere também que "há muito talento no Mundial, estão lá as melhores seleções do mundo".

Para o selecionador, muito dependerá do que Portugal fizer nos primeiros três jogos, contra Uzbequistão, Jamaica/Nova Caledónia ou RD Congo, e Colômbia. Isso e garantir que, em face das variáveis incontroláveis, a equipa dará o máximo em tudo o que esteja sob o seu controlo.

"O que conta para nós é a exigência interna de dar tudo o que precisamos de dar para ganhar o torneio. Para nós, tudo começa com um sonho, que é ganhar o Mundial. O compromisso dos jogadores é total. Depois, há a preparação, há muito detalhe. Precisamos de utilizar março. Não acredito em preparações muito longas antes do Mundial, então vamos reduzir a preparação antes do Mundial e, antes disso, fazer um estágio fechado em março, por México e Estados Unidos, para trabalhar o aspeto de estádios fechados, de altitude, de logística, de mudanças de horário. Tudo isso faz parte do estágio de março. A preparação é complexa, mas está muito bem trabalhada. E o foco dos nossos atletas é divinal", assegura.

Martínez garante que os adeptos "podem desfrutar muito da caminhada", em que pede pensamento positivo a todos: "Precisamos de arriscar. Não é pensar o que podem correr mal, é pensar no que pode correr bem. O único caminho é ter um sonho e ser positivo."

"Estamos a falar de um torneio que nunca ganhámos. Considero uma seleção favorita quando já ganhou um Mundial. Nós somos candidatos, nunca ganhámos. Durante o Mundial, as seleções acreditam muito quando já tiveram uma geração anterior que ganhou. O foco para nós é tentar crescer muito durante os três jogos e, com o apoio que temos, tentar sonhar muito", reforça.



Os três grupos da seleção nacional

Ainda faltam cinco meses para o arranque do Mundial 2026, contudo, a preparação já decorre. Neste momento, o selecionador nacional está num processo de recolha de informação. Quando chegar a maio, terá decisões para tomar. Martínez explica o processo.

"Temos três grupos de jogadores. É importante, ao nível das seleções, ter continuidade, para poder executar conceitos táticos e aspetos de jogo. Temos jogadores muito importantes, com muito compromisso. Depois, há um grupo de jogadores que é em relação a um momento de jogo, um momento de forma. E depois, há jogadores novos, que nunca tivemos na seleção, que têm valências especiais", salienta.

Para Roberto Martínez, "é importante criar a melhor equipa com os 26 jogadores mais polivalentes, com o melhor momento". E dá o exemplo da entrada de Francisco Conceição no grupo em março de 2024, no último estágio antes do Europeu, e que "ajudou muito a equipa".

"Grupos muito claros, muita informação, muito trabalho, muita honestidade e um processo que tem um momento de toma de decisões ao fim de maio", vinca.

Como liderar os melhores do mundo

Roberto Martínez tem sob a sua batuta alguns dos melhores jogadores do mundo. A qualidade anda de mãos dadas com o ego e, num balneário, é necessário gerir as várias cabeças, de forma a que todas pensem para o mesmo lado e nenhuma fique tão grande que não consegue passar da porta. O espanhol tem um segrego.

"Quando há os melhores nas suas posições, é preciso criar um ambiente de alto rendimento. É uma exigência do ambiente. E há três aspetos muito importantes no trabalho de grupo. O primeiro é a clareza. É senso comum, parece fácil, mas é importante que todos os membros da equipa percebam claramente o seu papel, dentro e fora do relvado. Clareza é essencial", começa por enumerar o selecionador.

As equipas são grupos, mas "começam com a pessoa, com o atleta". Aí está o segundo aspeto fundamental: "O foco individual."

"O atleta hoje tem sonhos, objetivos. Joga pela seleção, por orgulho, para mostrar a sua carreira, dinheiro. Seja qual for o motivo, é importante alinhar o objetivo pessoal com o sucesso da equipa. Alinhar o compromisso do atleta com o que a equipa precisa no dia a dia", realça.

E o terceiro aspeto: "Medir e melhorar constantemente. E é um aspeto muito objetivo, não é a minha opinião, não é a opinião da equipa técnica, não é a opinião de ninguém. É o aspeto de medir o que acontece, o aspeto que podemos medir no relvado. Assim se utiliza a força de um grupos de pessoas que têm de lutar por um objetivo comum."

Martínez dá o exemplo de José Sá durante a Liga das Nações.

"Não teve minutos, mas foi o exemplo e foi, acho eu, a razão por que, como equipa, tivemos a capacidade de jogar olhos nos olhos com a Alemanha, sofrer um golo, dar a volta e ganhar um torneio na Alemanha, depois de jogar contra a Espanha, pela primeira vez de sempre. É uma equipa muito unida, tem uma força especial, não só para os jogadores que estão no relevado, mas para todos os jogadores que estão com a seleção. E eu acho que foi o aspeto diferenciado daquilo que fizemos no Europeu", assinala.

O ano em que Portugal acreditou

O ano de 2025 rima com a conquista da Liga das Nações, sob o comando de Roberto Martínez. Uma competição que o selecionador considera de "constância e exigência maior" que um Europeu ou um Mundial.

"O Mundial são oito jogos. O Europeu são sete jogos. A Liga das Nações são dez jogos contra as melhores seleções, durante um período de dez meses. E depois, o aspeto psicológico de jogar na Alemanha. Jogar olhos nos olhos contra equipas como a Alemanha em casa. E o que eu gostei muito da nossa seleção não foi o aspeto técnico, tático, o aspeto do talento. Foi o acreditar que Portugal consegue jogar olhos nos olhos com as melhores seleções do mundo", sublinha.

Martínez sente que Portugal "não teve essa mentalidade" no Euro 2024, frente à França, em especial na primeira parte. No ano que acaba de terminar, houve um clique: "2025, para a nossa seleção, foi mudar a mentalidade de poder jogar contra seleções do nível da Alemanha, da Espanha, e jogar olhos nos olhos e fazer o nosso jogo. E foi especial."