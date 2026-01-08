Proença: "Deixamos de ter uma visão centralista, Lisboa era o centro onde se desenvolvia todo o futebol"

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) enalteceu esta quinta-feira o fim da "visão centralista", no dia em que assinou um protocolo com a Câmara Municipal e a Associação de Futebol de Viseu que inicia o trabalho de descentralização

"Deixamos de ter uma visão centralista, onde Lisboa era o centro e onde se desenvolvia todo o futebol em Portugal para poder chegar a todas as comunidades que tanto alimentam a base desta pirâmide", sublinhou Pedro Proença.

O presidente da FPF considerou que o sucesso do futebol português se inicia "no movimento associativo, nas pessoas incógnitas, anónimas, e que com o esforço diário alimentam a base desta pirâmide".

"Tivemos um ano de 2025 absolutamente histórico. A FPF, as mais de 28 seleções conseguiram o feito histórico de chegar a mais de seis finais internacionais" e cujas taças estão a partir de hoje, e até segunda-feira, em exposição no interior da Câmara Municipal de Viseu (CMV).

Na receção no salão nobre da CMV, Pedro Proença assumiu o seu contentamento por o início do projeto da descentralização ser em Viseu, já que foi a cidade em que também iniciou o processo da sua candidatura a presidente da FPF.

Aos jornalistas, Pedro Proença realçou o início deste projeto com a realização em Viseu da primeira reunião descentralizada da direção da FPF e de "fazer chegar a cidade do futebol aos quatro cantos de Portugal, em proximidade e naquilo que é o movimento associativo" do país.

"Unir o futebol, esta capacidade em que podemos juntar o futebol, as suas bases, o movimento associativo, o futebol profissional, as autarquias. E é neste posicionamento que iniciamos este projeto", indicou.

A fechar a receção, no salão nobre dos Paços do Concelho, foi assinado um protocolo entre a CMV, a FPF e a Associação de Futebol de Viseu, que comemora este ano 100 anos sobre a sua fundação.

O documento "tem a ver com a capacidade de investimento da FPF, o investimento na própria academia" que Pedro Proença disse que quer ver acontecer para haver "capacidade de poder descentralizar e de ter infraestruturas mais capazes também em Viseu".

"O protocolo também vai poder fazer um acompanhamento ao campeonato do Mundo, ao conseguir ativar um conjunto de atividades nos meses de junho e julho, aquando do Mundial'2026" com espaços com animação e ecrãs para visualização dos jogos.

Nos discursos dos responsáveis das três instituições, o presidente da Câmara de Viseu, João Azevedo, pediu à federação para "não deixar de investir na cidade e na região", enquanto os dirigentes trocaram elogios entre as três entidades pelo trabalho realizado, com Pedro Proença a prometer uma FPF "contribuinte e sempre presente".