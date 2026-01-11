Roberto Martínez: "Precisamos de um terceiro ponta de lança"

Roberto Martínez admite a necessidade de levar um terceiro ponta de lança ao Mundial 2026. Algo que levaria à entrada de um novo jogador no estágio de março, num grupo que não costuma variar muito.

Em entrevista à agência Lusa, o selecionador nacional assume a mudança de estratégia face ao Euro 2024 e à Liga das Nações, em que levou apenas Cristiano Ronaldo e Gonçalo Ramos como pontas de lança.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



"A porta da seleção está sempre aberta, mas a competitividade que existe faz com que a dificuldade em entrar seja grande. Mas, neste momento, achamos que precisamos de um terceiro ponta de lança e que essa será uma posição importante para Mundial. Temos vários perfis e o estágio de março vai ser muito importante nisso", reconhece.

O estágio de março será também utilizado para replicar as condições climatéricas que os jogadores encontrarão durante o Campeonato do Mundo, no México, nos Estados Unidos da América e no Canadá.

"Este Mundial vai ser complexo e exigente para as seleções europeias. Por isso, este estágio vai ser muito importante para primeiro jogarmos em altitude, no México, e depois num estádio fechado, que será com os Estados Unidos. Achamos que devíamos experimentar isso antes do Mundial e para nós é a preparação perfeita", refere o técnico.

Uma seleção mais preparada

Para Roberto Martínez, o último mês antes do arranque de um torneio é sempre complicado devido a lesões que podem acontecer. Ainda assim, neste momento, Portugal tem "muito mais soluções" para todas as posições do que tinha, por exemplo, no Euro 2024.



"Acho que uma seleção que consegue ganhar uma taça ou um torneio é porque conseguiu adaptar a equipa nos momentos chave em que há lesões e castigos. Estamos agora mais preparados como equipa para ter soluções. Portugal cresceu muito durante os últimos torneios", diz.



Além dos particulares em solo centro e norte-americano, em março, Martínez pretende fazer um amigável no dia 10 de junho, Dia de Portugal, em solo nacional, "para criar a química perfeita" com os adeptos.

O Mundial 2026 vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho em Canadá, EUA e México. Portugal está inserido no Grupo K, juntamente com Jamaica/Nova Caledónia/RD Congo, Uzbequistão e Colômbia.