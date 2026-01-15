Roberto Martinez atento a Nuno Moreira

O selecionador Roberto Martínez admite uma surpresa na convocatória final para o Mundial 2026.

Em declarações à ESPN Brasil, Roberto Martinez falou sobre Nuno Moreira, atualmente no Vasco da Gama.

“Sempre foi um jogador, quando eu já estava aqui em Portugal, que tem valências importantes. Gostei muito do período de adaptação que ele teve, o processo que está a ter no Brasil. Acho que cresceu muito como jogador. No futuro, as portas estão sempre abertas. E nós acompanhamos muito o que ele está fazendo no Brasil”, disse o técnico espanhol.

O médio ofensivo fez a formação no Sporting e passou também por Vizela e Casa Pia, antes de rumar ao Brasil.

Em 2025, Nuno Moreira fez 11 golos e 7 assistências em 56 jogos.

Portugal vai estar no Grupo K da fase de grupos do Mundial 2026. Vai defrontar RD Congo, Jamaica ou Nova Caledónia (17 de junho, 18h00), Uzbequistão (23 de junho, 18h00) e Colômbia (28 de junho, 00h30).

