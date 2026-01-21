Ouvir
Portugal defronta México e Estados Unidos de madrugada

21 jan, 2026 - 16:24

Vão ser os dois últimos jogos de treino antes da convocatória final para o Mundial 2026.

A+ / A-

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou as horas dos particulares contra México e Estados Unidos, a 28 e 31 de março.

A Seleção vai defrontar o México no dia 28 de março, um sábado, a partir das 19h00 locais (1h00 de 29 de março em Portugal).

Portugal joga depois, dia 31 de março, contra os Estados Unidos, a partir das 19h07 locais (00h07 de 1 de abril em Portugal).

Estes vão ser os últimos jogos da equipa das quinas antes da convocatória para o Mundial 2026.

A equipa das quinas está no Grupo K, do Mundial 2026, juntamente com Uzbequistão, Colômbia e o vencedor do caminho 1 do play-off intercontinental (Jamaica, Nova Caledónia ou RD Congo).

Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 21 jan, 2026
