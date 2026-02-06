FPF terá motivos para processar Fernando Gomes pela contratação de Fernando Santos e adjuntos

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) poderá avançar com um processo contra Fernando Gomes, o antecessor de Pedro Proença na presidência da entidade, por danos financeiros e de imagem. Em causa está ainda a contratação de Fernando Santos, dos adjuntos e a arquitetura dos contratos da equipa técnica.

A notícia está nas páginas “Expresso”. Depois de a FPF ter, a 23 de janeiro, informado que ia assumir a dívida de 2,6 milhões à Segurança Social, relativos aos contratos com a empresa Femacosa, o semanário dá conta agora de que um parecer pedido pela federação indica que há motivos para pedir responsabilidade civil a Fernando Gomes, o agora presidente do Comité Olímpico de Portugal.

No mesmo dia, Fernando Gomes pediu "muito seriamente a contestação" do pagamento da verba à Segurança Social.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo o “Expresso”, os juristas ouvidos para o parecer já referido consideram que a Segurança Social tem de facto direito aos 2,6 milhões de euros.

Entenda o caso e a desistência da luta legal

Em causa estão contribuições consideradas em falta no período compreendido entre dezembro de 2021 e dezembro de 2022, a que se juntarão juros de mora e coimas, que não se encontram ainda contabilizados. É um caso herdado da liderança de Fernando Gomes.

"Estima-se, pois, que o valor global a liquidar venha a ser substancialmente superior, com impacto altamente gravoso e significativo na situação financeira e no equilíbrio orçamental da Federação Portuguesa de Futebol para a presente época, a qual previa um resultado positivo de 3,1 milhões de euros", podia ler-se num comunicado da FPF.

Ou seja, a FPF admitiu que o resultado financeiro deste ano possa ser negativo, em virtude deste caso.