FPF terá motivos para processar Fernando Gomes pela contratação de Fernando Santos e adjuntos

06 fev, 2026 - 10:45 • Redação
A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) poderá avançar com um processo contra Fernando Gomes, o antecessor de Pedro Proença na presidência da entidade, por danos financeiros e de imagem. Em causa está ainda a contratação de Fernando Santos, dos adjuntos e a arquitetura dos contratos da equipa técnica.
A notícia está nas páginas “Expresso”. Depois de a FPF ter, a 23 de janeiro, informado que ia assumir a dívida de 2,6 milhões à Segurança Social, relativos aos contratos com a empresa Femacosa, o semanário dá conta agora de que um parecer pedido pela federação indica que há motivos para pedir responsabilidade civil a Fernando Gomes, o agora presidente do Comité Olímpico de Portugal.
No mesmo dia, Fernando Gomes pediu "muito seriamente a contestação" do pagamento da verba à Segurança Social.
Segundo o “Expresso”, os juristas ouvidos para o parecer já referido consideram que a Segurança Social tem de facto direito aos 2,6 milhões de euros.
Em causa estão contribuições consideradas em falta no período compreendido entre dezembro de 2021 e dezembro de 2022, a que se juntarão juros de mora e coimas, que não se encontram ainda contabilizados. É um caso herdado da liderança de Fernando Gomes.
"Estima-se, pois, que o valor global a liquidar venha a ser substancialmente superior, com impacto altamente gravoso e significativo na situação financeira e no equilíbrio orçamental da Federação Portuguesa de Futebol para a presente época, a qual previa um resultado positivo de 3,1 milhões de euros", podia ler-se num comunicado da FPF.
Ou seja, a FPF admitiu que o resultado financeiro deste ano possa ser negativo, em virtude deste caso.
Nesse sentido, a direção de Pedro Proença acusou os seus antecessores de "arquitetura laboral", ao optar pela "interposição de diversas sociedades comerciais em detrimento da celebração de um contrato de natureza desportiva" com Fernando Santos e respetiva equipa técnica.
Na altura, a FPF esclareceu ainda que o contrato celebrado com o atual selecionador, Roberto Martínez, é "de natureza desportiva".
A decisão de pagar o valor solicitado pela Segurança Social resultou das "reduzidas probabilidades de êxito de uma eventual contestação e aos elevados custos associados, designadamente encargos judiciais, acréscimo de juros de mora e agravamento de coimas". Uma conclusão agora confirmada pelo tal parecer que o “Expresso” destapou esta sexta-feira.
A direção da FPF afirmou então, a 23 de janeiro, manter "o absoluto compromisso com as boas práticas de gestão, bem como a total transparência e intransigente defesa do bom nome e da reputação" do organismo. Por esse motivo, optou por desistir do diferendo, explicou há duas semanas a entidade que rege o futebol português.
"Atenta a circunstância de o presente processo ter sido herdado da anterior Administração e tendo em conta a gravidade dos factos em apreço, a Direção dará oportuno e formal conhecimento do mesmo aos Órgãos Sociais da FPF, bem como aos seus Sócios Ordinários, em sede de Assembleia Geral, para os efeitos que se entenderem pertinentes", concluiu assim o comunicado.