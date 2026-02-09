Ouvir
  09 fev, 2026
Portugal joga em Leiria por solidariedade antes do Mundial 2026

09 fev, 2026 - 19:10 • Lusa

O presidente da FPF, Pedro Proença, anunciou a mais recente medida de apoio aos clubes do distrito, que visitou para avaliar os efeitos dos estragos devido à depressão Kristin.

A seleção portuguesa de futebol vai jogar o último encontro de preparação para o Mundial 2026 no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em solidariedade com os clubes de Leiria, anunciou esta segunda-feira o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Em Leiria, onde visitou a Academia da União das Freguesias de Parceiros e Azóia/Associação de Futebol de Leiria para avaliar os efeitos dos maus estragos devido à depressão Kristin, Pedro Proença anunciou a mais recente medida de apoio aos clubes do distrito.

"O presidente da Câmara Municipal de Leiria já me tinha solicitado uma possibilidade de a nossa seleção "AA" vir ao distrito de Leiria e, obviamente neste espírito solidário, posso afirmar que, no dia 10 de junho, a nossa seleção, antes de partir para o Campeonato do Mundo, vai fazê-lo de coração aberto", disse o presidente da FPF.

Num dos muitos recintos desportivos da região afetados pelos fortes ventos do dia 28 de janeiro, Pedro Proença desejou que esse derradeiro jogo de preparação sirva para que "todos os leirienses sintam que há aqui um espírito solidário".

Complementarmente, a receita do encontro reverterá para os clubes do distrito de Leiria afetados pelo mau tempo.

Por definir está o adversário que Portugal receberá no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.

"Ainda não está definido com quem Portugal jogará em Leiria. Faremos dois jogos imediatamente antes de irmos para o Campeonato do Mundo. Este, que é o último jogo antes de embarcarmos para o rumo que todos queremos que seja a conquista do Campeonato do Mundo, queremos poder estar com as gentes de Leiria para mostrar esta solidariedade", vincou Pedro Proença.

O líder federativo disse ainda ter "a certeza absoluta que vamos fazer daquele dia uma grande festa", antevendo a solidariedade: "Para que todos possamos abraçar os leirienses".

Proença, que considerou o ocorrido nas regiões afetadas pela calamidade "uma catástrofe para o desporto nacional", garantiu ainda que, "o distrito de Leiria, no que depender da FPF, pode contar com o nosso apoio incondicional, até à última consequência".

O apoio, "regulamentar e também financeiro", surgirá "para que possamos reerguer, novamente, os clubes da Associação de Futebol de Leiria".

Portugal vai defrontar a Colômbia, o Uzbequistão e o vencedor do caminho 1 do play-off intercontinental no Grupo K do Mundial2026 de futebol, que vai decorrer nos Estados Unidos, no Canadá e no México, entre 11 de junho e 19 de julho do próximo ano.

A seleção das "quinas" vai estrear-se na competição no dia 17 de junho, com o vencedor do caminho 1 do play-off intercontinental, que conta com Jamaica, Nova Caledónia e República Democrática do Congo, enfrenta na segunda jornada os estreantes uzbeques, a 23 de junho, e fecha a fase grupos frente aos colombianos, a 27 de junho.

O adversário de Portugal no primeiro jogo só será conhecido em março de 2026, com a Jamaica a defrontar a Nova Caledónia, no dia 26, e o vencedor deste jogo a enfrentar a República Democrática do Congo, no dia 31, para decidir o apurado.

