Martinez. "Jogar em novembro fora de casa com Dinamarca e Noruega pode ser um desafio"

O selecionador Roberto Martínez comentou o sorteio da Liga das Nações. Em declarações ao Canal 11 alerta para as partidas fora contra Noruega e Dinamarca.

Que desafios neste grupo?

"Desafios diferentes, mas é preciso respeitá-las. A Noruega é a equipa que está em forma no futebol europeu, todos conhecemos o talento individual e agora está a desfrutar de ter chegado ao Mundial tantos anos depois. A Dinamarca conhecemos bem, jogámos contra eles na última edição e o País de Gales é uma seleção competitiva e está a construir uma equipa que joga olhos nos olhos com todos. Vamos defrontar três adversários que vão abrir o jogo e os adeptos vão desfrutar.

Vai poder gerir a equipa?

"Não, gerir não. São seleções que não têm o peso e história de outras, mas estamos a falar de equipas que estão em forma e o nosso desempenho precisa de estar no máximo. Vai ser a primeira vez que há dois estágios para seis jogos. É um desafio novo e importante para o jogador poder gerir bem. Gerir não, mas são jogos para disfrutar e crescer."

Mundial antes da Liga das Nações

"Temos o estágio Março. É uma competição diferente, mas depois de hoje focamo-nos no Mundial, são competições independentes."

As quatro primeiras jornadas decorrerem entre 24 de setembro e 6 de outubro e as duas últimas entre 12 e 17 de novembro. Os quartos de final realizam-se entre 25 e 30 de março de 2027 e o torneio final entre 9 e 13 de junho do próximo ano.

