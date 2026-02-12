Proença. “Entraremos com a ambição de quem quer revalidar a vitória”

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) lembra, em declarações ao Canal 11, que Portugal tem dois títulos nesta prova e mais quer ganhar. Pedro Proença reforça que a fasquia está elevada.

Assumimos responsabilidade

"Portugal é campeão em título e assumimos essa responsabilidade. Somos a única seleção que conseguiu ganhar duas Ligas das Nações. Não há sorteios fáceis, quando temos este nível de seleções. Entraremos com a ambição de quem quer ganhar este trofeu e de quem quer revalidar a vitória”.

Novidade

“Uma competição que terá uma novidade, quatro jogos feitos na mesma poule e traz-nos esse desafio. Sempre que entra em qualquer competição entra com a ambição de ganhar, não havendo grupos fáceis, Há a curiosidade de irmos jogar contra equipas nórdicas no inverno. Com ambição que queremos fazer bem e com a nossa Seleção temos a certeza que vamos dar uma belíssima resposta."

Fasquia mantém-se elevada

"Elevadíssima. Habituem-se que as seleções que temos tido sempre que entram em qualquer coisa é para ganhar. O ano passado foi isso mesmo. Mais do que ganhar foi a garantia de que a nossas seleções vão ter continuidade, as próximas duas décadas estão absolutamente asseguradas, no futebol, no futsal, no futebol de praia. Portugal assume sem medo esta responsabilidade."

Comboio de tempestades

"Acompanhamento total, temo-lo feito, ainda esta semana estivemos em Leiria a validar o caos que atravessa Portugal. Amanhã estaremos em Santarém. A federação, o Comité de Emergência, o Sindicato, a Liga Profissional, ANTF, as distritais, é um movimento coletivo de solidariedade. Na prima semana estaremos em Coimbra, abrimos ja um fundo de apoio. Vários clubes estarão na Cidade do Futebol a utilizar as instalações. O Leiria vai fazê-lo. É este o papel da Federação, tentando chegar a todo o lado. Com uma palavra de esperança que as coisas se vão modificar. Podem contar com uma federação transversal, coletiva, unida. Estamos onde o futebol precisar."

Portugal vai defrontar Dinamarca, Noruega e País de Gales na próxima Liga das Nações.



As quatro primeiras jornadas decorrerem entre 24 de setembro e 6 de outubro e as duas últimas entre 12 e 17 de novembro. Os quartos de final realizam-se entre 25 e 30 de março de 2027 e o torneio final entre 9 e 13 de junho do próximo ano.

