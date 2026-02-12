Veja os adversários de Portugal na Liga das Nações

Ouvir
É conhecido o alinhamento das seleções para a próxima Liga das Nações. Veja o sorteio completo da Liga A e as datas.

A+ / A-

Já são conhecidos os adversários de Portugal para a próxima Liga das Nações. A equipa das quinas fica no grupo A4 com Dinamarca, Noruega e País de Gales.

Grupo A1

França
Itália
Bélgica
Turquia

Grupo A2

Alemanha
Holanda
Sérvia
Grécia

Grupo A3

Espanha
Croácia
Inglaterra
República Checa

Grupo A4

Portugal
Dinamarca
Noruega
País de Gales

As quatro primeiras jornadas decorrerem entre 24 de setembro e 6 de outubro e as duas últimas entre 12 e 17 de novembro. Os quartos de final realizam-se entre 25 e 30 de março de 2027 e o torneio final entre 9 e 13 de junho do próximo ano.

Portugal já tem duas Liga das Nações no currículo.

