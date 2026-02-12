Veja os adversários de Portugal na Liga das Nações

12 fev, 2026 - 17:56 • Carlos Calaveiras
Já são conhecidos os adversários de Portugal para a próxima Liga das Nações. A equipa das quinas fica no grupo A4 com Dinamarca, Noruega e País de Gales.
Grupo A1
França
Itália
Bélgica
Turquia
Grupo A2
Alemanha
Holanda
Sérvia
Grécia
Grupo A3
Espanha
Croácia
Inglaterra
República Checa
Grupo A4
Portugal
Dinamarca
Noruega
País de Gales
As quatro primeiras jornadas decorrerem entre 24 de setembro e 6 de outubro e as duas últimas entre 12 e 17 de novembro. Os quartos de final realizam-se entre 25 e 30 de março de 2027 e o torneio final entre 9 e 13 de junho do próximo ano.
Portugal já tem duas Liga das Nações no currículo.