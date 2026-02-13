Confira a que dias e horas joga Portugal na Liga das Nações

A seleção nacional masculina vai iniciar a campanha na Liga das Nações 2026/27 no dia 24 de setembro, diante do País de Gales, em casa, e terminará diante do mesmo adversário, fora, a 17 de novembro.

A Federação Portuguesa de Futebol publicou, esta sexta-feira, o calendário completo da fase de grupos da prova, em que Portugal defronta Dinamarca, Noruega e os galeses, no Grupo 1 da Liga A da prova.

A fase de grupos distribui-se por duas janelas internacionais. A primeira entre o fim de setembro e o início de outubro, com quatro jogos, e a segunda a meio de novembro, com dois encontros.

Portugal entra na competição como campeão em título e a única seleção a ter conquistado o título em duas ocasiões: juntou em julho o título de 2025 ao de 2019, na edição inaugural da Liga das Nações.

Calendário completo:

24 setembro 2026 - Portugal-País de Gales (19h45)

27 setembro 2026 - Noruega-Portugal (19h45)

1 outubro 2026 - Dinamarca-Portugal (19h45)

4 outubro 2026 - Portugal-Noruega (19h45)

14 novembro 2026 - Portugal-Dinamarca (19h45)

17 novembro 2026 - País de Gales-Portugal (19h45)