Seleção feminina

Pauleta estreia-se na lista da seleção para o arranque da corrida ao Mundial 2027

19 fev, 2026 - 12:34 • Inês Braga Sampaio

Daniela Areia Santos, do Valadares Gaia, e Nádia Bravo, do Sporting de Braga, juntam-se à média do Benfica, na lista de surpresas da convocatória de Francisco Neto.

A+ / A-

A chamada de Pauleta é a grande novidade da convocatória da seleção nacional feminina para o arranque da qualificação para o Mundial 2027.

A média do Benfica, de 28 anos, estreia-se nos convocados de Francisco Neto, juntamente com Daniela Areia Santos, do Valadares Gaia, e Nádia Bravo, do Sporting de Braga, as duas outras surpresas da lista.

Portugal integra o Grupo 2 da Liga B da fase de apuramento para o Mundial 2027, com Finlândia, Eslováquia e Letónia.

A equipa das quinas joga com as finlandesas, em Vizela, a 3 de março, às 18h45; e com as eslovacas, em Barcelos, no dia 7, às 16h00.

Lista completa de convocadas

Guarda-redes: Inês Pereira (Dep. Corunha), Patrícia Morais (SC Braga) e Sierra Cota-Yarde (Toronto)

Defesas: Beatriz Fonseca (Sporting CP), Carole Costa (SL Benfica), Carolina Correia (SCU Torreense), Catarina Amado (SL Benfica), Daniela Areia Santos (Valadares Gaia), Diana Gomes (SL Benfica), Joana Marchão (Servette)

Médios: Andreia Bravo (Sporting CP), Andreia Faria (Al Nassr), Andreia Jacinto (Real Sociedad), Dolores Silva (Levante), Fátima Pinto (Strasbourg), Kika Nazareth (Barcelona), Nádia Bravo (SC Braga), Pauleta (SL Benfica) e Tatiana Pinto (Juventus FC)

Avançadas: Ana Capeta (Juventus FC), Carolina Santiago (Sporting CP), Diana Silva (SL Benfica), Jéssica Silva (Al-Hilal), Lúcia Alves (SL Benfica) e Telma Encarnação (Sporting CP)

