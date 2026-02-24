Na altura era mais um jogo, hoje não. Carlos Diniz recorda estreia de CR7 de quinas ao peito em 2001

Jamais Carlos Diniz imaginaria que aquele 24 de fevereiro de 2001 seria um dia especial. A data, sabe-se agora, assinalou a estreia nas seleções de uma das maiores figuras do futebol mundial e, então, apenas um miúdo cheio de sonhos: Cristiano Ronaldo.

O treinador, que na altura orientava a equipa das quinas de sub-15, chamou CR7 para um torneio em Torres Novas no qual Portugal defrontava a Àfrica do Sul. Os jovens lusos ganharam por 2-1 e... Ronaldo marcou logo na primeira partida.

"Jamais imaginaríamos que aquele seria um dia histórico. Na altura era mais um jogo e nem de perto, nem de longe, poderíamos imaginar o que se passou, embora percebêssemos que havia algo diferente naquele jovem jogador". E Cristiano Ronaldo, com o '17' nas costas, até marcou nesse jogo. Mas a memória do lance já se apaga na memória de Carlos Diniz, 25 anos depois.

"Tenho a sensação que foi um lance pela direita, ele jogava como extremo, na qual ele aparece e chuta dentro da área. Sei o que se passou mas já não consigo determinar como foi o golo", descreve o que pode, com sorrisos à mistura.

Daí para cá, CR7 contabilizou 18 golos em 34 partidas pelas seleções jovens. Todavia, sempre a "queimar etapas" devido à sua qualidade, sustenta Carlos Diniz.

"Foi internacional sub-15, depois foi sub-17, fez poucos jogos pelos sub-18 e pelos sub-19 já não fez nenhum. Porque já era senior e acabou chamado pelo Scolari para a equipa principal das quinas. Ultrapassou aquilo que seria um percurso normal dos jogadores", justifica.

Chegado aos AA, Ronaldo regista 143 golos em 226 internacionalizações. E agora? O ex-treinador das camadas jovens nacionais tem uma certeza: o astro português vai querer atingir os "mil golos na carreira". E, para tal, "quererá jogar esta e mais a próxima época", finaliza.