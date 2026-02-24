O que querem Proença e a FPF até 2036? Um título, liderança do ranking e 450 mil federados

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, afirmou esta terça-feira que o Plano Estratégico 2024/36, apresentado oficialmente na Cidade do Futebol, em Oeiras, vai "revolucionar" a modalidade e prometeu mais vitórias nos próximos anos. "Bem-vindos ao futuro do futebol nacional. Vamos tornar Portugal na nação do futebol. Habituem-se, o futebol português vai continuar a ganhar. Este é um documento único e histórico que nos vai fazer revolucionar o futebol português", afirmou Pedro Proença durante a apresentação do plano, perante uma plateia de cerca de uma centena de pessoas. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui Durante os próximos 10 anos, a FPF aponta a concretização de mais 300 medidas, como a conquista de um título de futebol masculino sénior, num Europeu ou Mundial, juntamente com a chegada ao primeiro lugar do ranking mundial, bem como chegar aos 400 mil federados de futebol masculino, 50 mil no futebol feminino e 13.000 árbitros. "É um plano que vai da base até ao topo da pirâmide. Servirá como guião para o caminho que iremos percorrer ao longo da próxima década. É um plano ambicioso e o êxito nasce da ambição e de queremos ser cada vez melhores", referiu Proença, no dia que a atual direção da FPF cumpre um ano de mandato.

O organismo aspira ainda ao registo de quatro milhões de adeptos -- presentemente são 531 mil -- e ao aumento de 40,2 para 70 milhões de euros as receitas com merchandising, patrocínios e licenciamento. A FPF pretende também ser pioneira a nível mundial na criação da primeira licenciatura em futebol, em 2028, e com a fundação da Universidade do Futebol, a construir na quinta fase da Cidade do Futebol, em Oeiras. Já depois da apresentação do plano, numa mesa redonda com Pedro Proença, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, e o selecionador Roberto Martínez, o presidente da FPF aproveitou para apontar que o setor do futebol atualmente "não tratada pelo estado como outras indústrias". "Este é um trabalho que abrange todos os níveis, desde económico, desportivo, logístico. Mas, o futebol não é tratado como outras indústrias por exemplo em termos fiscais, em termos de acesso ao credito bancário dos clubes, das associações. Mas, sabemos que o governo está atento a isso", disse. Já Leitão Amaro enalteceu a "ambição" da FPF com o Plano Estratégico 2024/36, numa altura em que o futebol português já é um dos "melhores do mundo". "É das atividades com mais sucesso, em que somos os melhores entre os melhores do mundo. Obrigado a todos responsáveis por isso. Já somos muito bons, mas não ficamos por aqui. A excelência perde-se senão for trabalhada. Estamos bem mas podemos ser melhores. Que nos dera que todas as áreas tivessem este espírito", afirmou o ministro.