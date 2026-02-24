Telma Encarnação dispensada da seleção, entra Alícia Correia

24 fev, 2026 - 21:45 • Inês Braga Sampaio
Telma Encarnação foi dispensada da seleção nacional, esta terça-feira, informa a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).
A ponta de lança do Sporting foi considerada "inapta" pelo Departamento de Saúde e Performance da FPF. Para o seu lugar, o selecionador nacional, Francisco Neto, chamou a lateral-esquerda Alícia Correia, do Braga.
É uma avançada, de 24 anos, por uma defesa, de 22, para os dois primeiros jogos de qualificação de Portugal para o Mundial 2027, frente a Finlândia, a 3 de março, em Vizela, e Eslováquia, no dia 7, em Barcelos.