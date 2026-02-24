Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 24 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Seleção Feminina

Telma Encarnação dispensada da seleção, entra Alícia Correia

24 fev, 2026 - 21:45 • Inês Braga Sampaio

Francisco Neto chama a lateral-esquerda do Braga para colmatar a ausência da ponta de lança do Sporting, dada como "inapta" para o arranque da corrida ao Mundial 2027.

A+ / A-

Telma Encarnação foi dispensada da seleção nacional, esta terça-feira, informa a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A ponta de lança do Sporting foi considerada "inapta" pelo Departamento de Saúde e Performance da FPF. Para o seu lugar, o selecionador nacional, Francisco Neto, chamou a lateral-esquerda Alícia Correia, do Braga.

É uma avançada, de 24 anos, por uma defesa, de 22, para os dois primeiros jogos de qualificação de Portugal para o Mundial 2027, frente a Finlândia, a 3 de março, em Vizela, e Eslováquia, no dia 7, em Barcelos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 24 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Luís Neves: "Não é possível continuar a ter salários tão baixos" na PSP

Luís Neves: "Não é possível continuar a ter salários t(...)

Recuperação com velhas medidas “está condenada ao fracasso”

Recuperação com velhas medidas “está condenada ao frac(...)

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o Rui Costa"

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o (...)

O que levou à detenção do príncipe André?

O que levou à detenção do príncipe André?