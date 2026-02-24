Violência após morte de "El Mencho". FPF admite cancelar particular da seleção no México

"A FPF acompanha de forma permanente e atenta a situação delicada que se vive atualmente no México (...). Neste quadro, as indicações do Governo português são fundamentais e determinantes para o acompanhamento da situação", pode ler-se no site oficial.

Em comunicado, a FPF refere que se sentiu "honrada" com o convite para participar na reabertura do Estádio Azteca, a 28 de março, "contudo, a evolução recente dos acontecimentos exige uma avaliação contínua das condições associadas à deslocação" de uma comitiva.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) admite deixar cair o jogo de preparação da seleção nacional masculina agendado para a Cidade do México , em março, face aos conflitos naquele país, após a captura e morte de "El Mencho" , líder de um poderoso cartel de droga.

A FPF sublinha que "qualquer decisão será tomada em resultado de uma monitorização permanente, em articulação estreita com o Governo e em sintonia com a Federação Mexicana de Futebol", com a qual mantém "excelentes relações institucionais e contactos regulares".

"A Federação Portuguesa de Futebol sublinha que a segurança de jogadores, equipa técnica, staff e adeptos constitui a sua prioridade absoluta, sendo esse o critério orientador de todas as avaliações e decisões relativas à realização do jogo", lê-se na nota de imprensa.

A FPF tinha anunciado, no dia 2 de dezembro de 2025, que realizaria dois encontros particulares, de preparação para o Mundial 2026, nos terrenos de dois dos três anfitriões: México, a 28 de março, e Estados Unidos, a 31. O primeiro seria por ocasião da reabertura do remodelado Estádio Azteca; o segundo seria no Mercedes Benz Stadium, em Atlanta.

Conflitos após morte de "El Mencho"

O México encontra-se em "estado de sítio" após a morte de "El Mencho", no domingo. As aulas foram suspensas em vários estados e os governos locais e estrangeiros alertaram os cidadãos para que permanecessem em casa, devido à onda de violência que se seguiu à morte do poderoso líder do Cartel Jalisco Nova Geração, pelo exército mexicano.

Após a morte de Rubén Oseguera Cervantes, homens armados pertencentes ao cartel desencadearam uma onda de violência por todo o país. Houve carros incendiados que bloquearam estradas em 20 estados mexicanos, deixando um denso fumo no ar.

O Governo português está a aconselhar portugueses, turistas e residentes, a evitar "deslocações desnecessárias" em seis estados diferentes.

Já esta terça-feira, o México mobilizou 10 mil soldados na região oeste do seu território, de forma a conter a violência desencadeada pela morte do barão das drogas mais procurado do país, que já causou pelo menos 50 mortos, segundo avançou o jornal local "El Tiempo".

Entretanto, a Presidente do México, Claudia Sheinbaum, veio assegurar, também esta terça-feira, que existem "todas as garantias" para a realização do Campeonato do Mundo deste verão naquele país.