Daniela Santos quer ser "inspiração" para jovens açorianas

Daniela Santos, uma das três estreantes na convocatória da seleção nacional feminina, espera ser uma "inspiração" para todas as meninas açorianas que sonhem jogar futebol e chegar ao mais alto nível.

A defesa-central do Valadares Gaia, de 22 anos, e a média Nádia Bravo, de 21, do Sporting de Braga, falaram esta quarta-feira aos jornalistas, à margem do treino da seleção, na Cidade do Futebol, e assumiram o entusiasmo com a estreia nos trabalhos da equipa de Francisco Neto.

Portugal arranca o apuramento para o Mundial 2027 frente a Finlândia, a 3 de março, em Vizela, e Eslováquia, no dia 7, em Barcelos.

Daniela Santos

Receção: "Foi muito bom, elas todas receberam-nos muito bem. Sentimo-nos muito à vontade, muito tranquilas, a desfrutar do momento e foi tudo muito positivo no primeiro impacto."

Importância da formação: "A formação é sempre muito importante e estar a haver uma renovação também nos deposita muita confiança no nosso trabalho. É um bom motivo para dar confiança às camadas jovens para continuarem a trabalhar e fazerem um bom trabalho."

Estreia em convocatórias: "Eu penso muito no dia a dia e penso muito no trabalho que vou fazendo. Depois, se surgirem oportunidades, é por acréscimo e por consequência do meu trabalho. É muito bom ver que temos tido a oportunidade de mostrar o nosso trabalho aqui no espaço de seleção, que é um privilégio. Vou continuar a dar o meu melhor."

Significado: "Eu sou açoriana e desde sempre foi um sonho chegar à seleção A, representar Portugal. E estou muito feliz, é um orgulho e um privilégio enorme estar aqui neste espaço e, de certa forma, representar os Açores."

Estreia em convocatórias II: "É um sentimento inexplicável, foi um choque de felicidade gigante. Há alguns anos, eu não pensaria que conseguiria estar cá, foi mesmo um sonho tornado realidade. E de certa forma acho que serve como inspiração para as meninas, neste caso açorianas, também poderem sonhar e acreditar que tudo é possível com trabalho e dedicação."

Seleções jovens: "É uma vantagem grande termos feito parte do nosso caminho no espaço da seleção, porque, de certa forma, foi uma construção sólida para chegarmos aqui de uma forma mais tranquila e mais crescidas."

Referências: "Eu tenho como referência a Carole [Costa], porque é da minha posição, mas todas elas são uma referência: a força e a união, o que eles chegaram a fazer, um grande legado. É a minha maior inspiração."

Valadares, um viveiro de centrais: "Sou uma sortuda por partilhar o espaço e a posição com centrais de enorme qualidade, como o caso da Inês [Meninas] e como o caso da Joana [Silva]. Temos crescido muito, graças também ao trabalho, neste caso, do Valadares, que é imprescindível. O trabalho diário que eles fazem fez-nos chegar também aqui. Para além de ser uma vitória individual, é uma vitória sempre coletiva, estas chamadas. Muito grata ao Valadares, porque é o trabalho diário, tanto do staff, como das minhas colegas, que nos permite também chegar aqui."

Nádia Bravo

Receção: "Foi tudo muito bom, elas receberam-nos todas muito bem. O facto de elas nos apoiarem logo de início, o facto de sermos estreantes, acaba por nos ajudar também no treino e ajuda a que as coisas corram e fluam de uma forma positiva.

Importância da formação: "Estão a potenciar de forma positiva a formação e quando chegamos aqui à seleção A já estamos mais preparadas e focadas para o que aí vem, para os jogos e para os treinos."

Crescimento meteórico: "É o meu primeiro ano de contrato profissional. Foi tudo muito novo, tudo muito rápido, a Champions, a Taça Europa, mas acho que me consegui afirmar na equipa, ajudar e eu acho que foi isso que me fez chegar aqui. Ou seja, fui melhorando individualmente e com a ajuda das minhas colegas. E aqui, acho que é sempre positivo haver lugares em disputa e sabermos que podemos chegar aqui e podermos lutar para cá ficar e para trabalhar todos os dias."

Estreia em convocatórias: "Desde pequena, desde que comecei a jogar futebol, claramente que o sonho é chegar à seleção A. Trabalhei muito para aqui estar, estou muito feliz e espero poder continuar aqui."

Referências: "Acabam por ser todas uma referência, não só pelo que deram ao futebol português, mas pelo que dão ao futebol feminino todos os dias. Mas em específico, talvez a Kika Nazareth e a Dolores [Silva], por serem também de uma posição onde me adequo. Identifico-me muito com elas."

Seleções jovens: "É um aspeto positivo, porque vamos percebendo as dinâmicas. Começamos desde cedo a perceber o trabalho da seleção nacional, o que é que eles pretendem e acho que é muito positivo e chegamos aqui, como a Daniela disse, muito crescidas."

Chamada para preparar o futuro: "Neste momento estou focada no hoje, neste estágio, para conseguir melhorar, conseguir adaptar-me e mostrar a minha qualidade, mas sim, sempre com o objetivo de continuar a trabalhar e, no futuro, poder voltar a ser chamada."