Portugal defronta Chile a 6 de junho no estágio para o Mundial 2026

A seleção nacional masculina vai defrontar o Chile, em particular de preparação para o Mundial 2026, no dia 6 de junho.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPP) não especifica o local onde se realizará a partida, integrada já no estágio para o Campeonato do Mundo.

Portugal terá ainda um segundo jogo de preparação, agendado para o dia 10 de junho, em Leiria, com adversário por anunciar.

Será a quinta vez que Portugal e Chile se encontram, depois de 1928, nos Jogos Olímpicos de Amesterdão, 1972, na Minicopa, 2011, em particular para o Euro 2012, e 2017, nas meias-finais da Taça das Confederações.

O Chile não vai ao Mundial 2026, em México, Estados Unidos e Canadá. Já a equipa das quinas vai disputar o Grupo K, juntamente com RD Congo/Jamaica/Nova Caledónia, Uzbequistão e Colômbia.