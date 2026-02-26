Ouvir
Joana Marchão quer seis pontos contra Finlândia e Eslováquia

26 fev, 2026 - 17:40

Começa a qualificação para o Mundial de futebol feminino.

A+ / A-

A lateral Joana Marchão está de regresso às convocadas da equipa das quinas e pronta a ajudar a Seleção.

Sobre o primeiro desafio de Portugal na qualificação para o Mundial, frente à Finlândia, em Vizela, Joana Marchão avisa: "Vai ser um jogo difícil. Que as pessoas não se deixem enganar pelo que temos vindo a fazer, porque a Finlândia é uma equipa fisicamente muito forte.”

A jogadora, de 29 anos e 57 internacionalizações, não deixa dúvidas: "O nosso objetivo agora são os seis pontos nesta jornada, claramente” e, por isso, a ideia é derrotar a Eslováquia a seguir.

O sonho continua a ser “representar Portugal em fases finais”.

As partidas estão marcadas para 3 de março (Finlândia) e 7 de março (Eslováquia).
