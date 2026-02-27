A presidente do México falou com Infantino e garantiu estar a trabalhar para haver "sucesso" no Mundial

A Presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, informou esta quinta-feira que conversou ao telefone com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, garantindo-lhe que continua a trabalhar "para realizar com sucesso o Campeonato do Mundo de Futebol de 2026".

"Conversei por telefone com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, continuamos a trabalhar, como até agora, para realizar com sucesso o Campeonato do Mundo de Futebol de 2026", afirmou numa mensagem publicada nas redes sociais. Na mesma publicação, a chefe de Estado também garantiu: "Confirmamos a confiança no país".

Mais cedo, na sua conferência de imprensa diária, Sheinbaum agradeceu à FIFA e a Infantino por confirmarem que o México continuará como uma das sedes do torneio, juntamente com os Estados Unidos e o Canadá, e afirmou que o país está pronto para receber visitantes nacionais e internacionais.

A Presidente afirmou que o seu governo tem estado em contacto com o dirigente do órgão regulador do futebol mundial para explicar que "não há nenhum problema" e reiterou que o México está preparado para organizar o evento.

As declarações ocorrem no contexto de eventos violentos em quase todo o território mexicano após a operação militar que resultou na morte do líder do Cartel Jalisco Nueva Generación (CJGN), Nemesio Oseguera 'El Mencho', um dos criminosos mais procurados nos Estados Unidos e no México.

Sheinbaum também insistiu que o Mundial representa uma oportunidade para mostrar ao mundo a capacidade organizacional e a hospitalidade do país, ao mesmo tempo que convidou turistas do México e do exterior a assistirem aos jogos.

"O México está na moda", afirmou, e a Copa do Mundo de 2026 será "uma grande celebração".

Por sua vez, numa outra publicação, Sheinbaum indicou que o troféu do Campeonato do Mundo chegará hoje ao Aeroporto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) e que este sábado Guadalajara será o primeiro destino da visita da taça, como parte da agenda de exibição.

O México sediará 13 jogos do Campeonato do Mundo de 2026 na Cidade do México, Guadalajara e Monterrey.