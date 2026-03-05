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Futebol feminino

Catarina Amado apela a casa cheia contra a Eslováquia

05 mar, 2026 - 18:22

A partida está marcada para as 16h00 de sábado.

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A defesa Catarina Amado apela ao apoio dos adeptos para a partida contra a Eslováquia, segundo jogo de qualificação para o Mundial de 2027.

"Queremos casa cheia e contamos com os nossos adeptos para nos dar força para o próximo jogo", disse.

A lateral do Benfica lembra que "fizemos um primeiro jogo muito bom, onde conseguimos aplicar tudo o que trabalhámos durante a semana. Dominámos esse encontro e, no segundo, não vai ser diferente”.

Catarina Amado acrescentou: “Temos grande respeito pela Eslováquia, uma seleção que tem vindo a crescer, mas queremos assumir o jogo e repetir o desempenho do primeiro duelo. Além disso, esperamos casa cheia em Barcelos. Se tudo isso acontecer, tenho a certeza de que a vitória nos vai sorrir.”

A partida contra a Eslováquia está marcada para as 16h00 de sábado em Barcelos. Francisco Neto realiza a conferência de imprensa de antevisão esta sexta-feira às 15h30.

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