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Futebol feminino

Portugal fora do Euro por diferença de golos

07 mar, 2026 - 19:08

Equipa das quinas precisava de derrotar as espanholas, mas o resultado não saiu do nulo.

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A seleção portuguesa sub-17 feminina de futebol empatou com Espanha (0-0), na terceira e última jornada do Grupo A6 de qualificação para o Europeu, falhando o apuramento para a competição, alcançado pelas espanholas pela diferença de golos.

A partida foi sempre pautada pelo equilíbrio, o que se refletiu na ausência de golos e um empate que favoreceu as aspirações da equipa espanhola e frustrou as intenções da equipa das quinas, à qual apenas a vitória interessava para materializar o apuramento para a fase final do Europeu.

Portugal e Espanha partilhavam a liderança do Grupo A6 de apuramento para a Campeonato da Europa de sub-17, com seis pontos, após terem vencido Hungria e Kosovo, porém o conjunto espanhol havia alcançado resultados mais robustos e, consequentemente, um "goal average" superior.

Face ao 0-0 verificado, a Espanha, com duas vitórias e um empate, fez sete pontos e conquistou o primeiro lugar mesmo somando os mesmos pontos que Portugal, visto terminar com uma diferença de 14 golos (15 marcados e um sofrido), ao passo que a equipa lusa, que não sofreu qualquer golo na segunda ronda de qualificação, somente marcou por quatro vezes.

Na restante partida do agrupamento, a Hungria goleou o Kosovo por 8-3 e garantiu a continuidade na Liga A de qualificação na próxima temporada, enquanto as kosovares se viram relegadas para a Liga B.

A primeira parte evoluiu repartida e apenas no seu último terço a Espanha conseguiu exercer alguma superioridade, mas deparou-se com duas excelentes intervenções da guarda-redes portuguesa Sara Macedo, em dois duelos individuais com Rocío Elaine, aos 36 e 39 minutos.

Portugal respondeu de forma bem mais efetiva na segunda parte e dispôs de uma soberana ocasião para igualar, por Leonor Miranda, que aos 50 minutos atirou ao travessão e o registo de igualdade de forças prolongou-se até aos minutos finais.

Espanha refreou bem os ímpetos lusos e esteve próxima de chegar à vitória aos 84 minutos, num remate de Candela Rodriguez, em zona frontal à baliza, que passou pouco por cima.

Portugal, que necessitava de marcar para resgatar a vaga de apuramento ao seu adversário, respondeu pouco depois, aos 88 minutos, por Íris Fernandes que, pressionada, atirou pouco ao lado após conseguir entrar na área espanhola.

Até final, o conjunto espanhol segurou o nulo e o apuramento para o Europeu, de nada valendo à equipa portuguesa a melhoria registada relativamente ao último confronto entre ambos os conjuntos, em dezembro, pela primeira ronda de qualificação - na altura, e também em partida realizada na Cidade do Futebol, Espanha havia-se imposto por 2-0.

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