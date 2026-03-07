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Futebol feminino
Portugal goleia Eslováquia e lidera grupo
07 mar, 2026 - 18:29
Dois golos em cada parte na fase de qualificação para o Mundial.
A seleção portuguesa de futebol feminino goleou a Eslováquia, por 4-0, na segunda jornada da fase de qualificação para o Mundial 2027.
A equipa das quinas foi sempre superior à adversária, marcou dois golos em cada parte e outros tantos ficaram por marcar.
Os golos lusos foram apontados por Ana Capeta – que bisou -, Carolina Santiago e Jéssica Silva.
Com este resultado, as comandadas de Francisco Neto lideram o Grupo B3, com seis pontos, à frente de Finlândia (3), Eslováquia (3) e Letónia (0).
Nota para as estreias de Pauleta e Nádia Bravo com a camisola das quinas. Já Carole Costa tornou-se, este sábado, a jogadora com mais internacionalizações (188).
- Bola Branca 18h16
- 12 jun, 2026
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