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Futebol feminino

Portugal goleia Eslováquia e lidera grupo

07 mar, 2026 - 18:29

Dois golos em cada parte na fase de qualificação para o Mundial.

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A seleção portuguesa de futebol feminino goleou a Eslováquia, por 4-0, na segunda jornada da fase de qualificação para o Mundial 2027.

A equipa das quinas foi sempre superior à adversária, marcou dois golos em cada parte e outros tantos ficaram por marcar.

Os golos lusos foram apontados por Ana Capeta – que bisou -, Carolina Santiago e Jéssica Silva.

Com este resultado, as comandadas de Francisco Neto lideram o Grupo B3, com seis pontos, à frente de Finlândia (3), Eslováquia (3) e Letónia (0).

Nota para as estreias de Pauleta e Nádia Bravo com a camisola das quinas. Já Carole Costa tornou-se, este sábado, a jogadora com mais internacionalizações (188).

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